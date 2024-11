Kan Netflix fastholde sit momentum, efterhånden som abonnentvæksten stiger, og ad-tier-populariteten stiger?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Som et markant løft til sin abonnentbase bød Netflix (NFLX.O) velkommen til 5,1 millioner nye streamingabonnenter i løbet af tredje kvartal, hvilket overgik Wall Streets forventninger med over en million.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Virksomheden forventer endnu større kundevækst, når feriesæsonen nærmer sig, især med den længe ventede tilbagevenden af det koreanske drama “Squid Game.”

Advertisement

Efter udgivelsen af indtjeningsrapporten steg Netflix-aktierne med 4,8 % i handel efter åbningstid, hvilket markerer en imponerende stigning på 47 % fra år til dato.

Midt i en opbremsning i abonnentvæksten omdirigerer Netflix strategisk investorfokus fra rå tilmeldingstal til mere nuancerede målinger, såsom vækst i omsætning og fortjenstmargener.

Fra næste år vil virksomheden ophøre med at rapportere abonnenttal og fremhæver i stedet ydeevnen af sine annoncestøttede tilbud.

Torsdag afslørede Netflix, at dets annoncestøttede tjeneste udgjorde over 50 % af nye tilmeldinger i regioner, hvor den er tilgængelig.

Analytikere havde forventet, at Netflix ville få cirka 4 millioner abonnenter fra juli til september, ifølge estimater fra LSEG.

Dette kvartal bød også på nye indholdsudgivelser, inklusive mordmysteriet “The Perfect Couple” og den romantiske komedie “Nobody Wants This”.

Økonomisk rapporterede Netflix en indtjening på $5,40 per aktie, hvilket oversteg konsensusprognosen på $5,12. Dens driftsmargin steg til 30%, en stigning fra 22% i samme kvartal sidste år.

Omsætningen nåede 9,825 milliarder dollars, hvilket lidt oversteg konsensusestimatet på 9,769 milliarder dollars.

“For alt i verden er Netflix på vej i den rigtige retning,” sagde Mike Proulx, analytiker hos Forrester til Reuters.

Omsætning og driftsmargin er stigende, mens udgifterne styres effektivt.

Men på trods af de imponerende abonnenttilførsler, kom tallene under de 8,76 millioner abonnenter, der blev erhvervet i samme periode sidste år.

Proulx udtrykte bekymring over, hvad han kaldte et “stejlt fald” i netto nye abonnenter, og bemærkede, “Mens der er plads til netto abonnentvækst internationalt, i USA, bliver tingene udnyttet.”

Ser vi fremad, forudser Netflix, at kundetilførsler for årets sidste kvartal – en typisk robust periode på grund af ferieseertal – vil overstige dem i september kvartalet, selvom specifikke tal ikke blev offentliggjort.

Den meget ventede anden sæson af “Squid Game” skal debutere i slutningen af december.

“Vi har det rigtig godt med forretningen,” sagde Co-CEO Ted Sarandos i en video efter indtjening.

“Vi havde en plan om at accelerere forretningen igen, og vi leverede den plan.”

En metodisk tilgang til vækst

Copy link to section

Virksomheden bemærkede, at dets programmeringsproduktion er steget efter forstyrrelser forårsaget af sidste års Hollywood-strejker.

Engagementmålinger afslører, at det gennemsnitlige medlem bruger omkring to timer om dagen på at se Netflix.

Selvom virksomheden har oplevet vækst i dets annonceunderstøttede niveau, forventer det ikke, at annonceindtægter bliver en primær vækstdriver før 2026.

Magalie Grossheim, en senior aktieanalytiker hos M Science, bemærkede,

De minder os konsekvent om at kravle, gå, løbe, og jeg tror, ja, det er stadig helt sikkert begyndelsen. I vores data kan vi fortsat se, at udvælgelsesraten for den annonceunderstøttede plan accelererer på mange af de modne markeder.

En integreret del af Netflix’ strategi er livebegivenheder, især sport, som appellerer til annoncører.

I november planlægger platformen at streame en meget ventet kamp mellem YouTube-stjernen Jake Paul og bokselegenden Mike Tyson, efterfulgt af to NFL-kampe juledag.

Derudover har Netflix til hensigt at hæve priserne i Spanien og Italien fra fredag, efter tidligere prisstigninger på udvalgte europæiske markeder og Japan.

Sarandos har afvist tanken om at samle Netflix med andre streamingtjenester såsom Walt Disney (DIS.N) og Warner Bros Discovery (WBD.O), og udtalt: “Det, vi fokuserer på, er at tilføje mere og mere værdi til denne pakke, ”, der beskriver denne tilgang som en “komfortabel model” for traditionelle medievirksomheder.