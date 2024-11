Kinas BNP-vækst i 3. kvartal overgår forventningerne, men der er stadig udfordringer

Kinas økonomi voksede med 4,6 % år-til-år i tredje kvartal, hvilket er lidt over de 4,5 %, som økonomer havde forventet af Reuters.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Væksten var dog marginalt lavere end stigningen på 4,7 % registreret i andet kvartal, hvilket afspejler igangværende udfordringer i verdens næststørste økonomi.

Advertisement

På kvartal-til-kvartal basis voksede Kinas BNP med 0,9 % i 3. kvartal, op fra 0,7 % i det foregående kvartal.

Positive tegn på trods af økonomisk usikkerhed

Copy link to section

Sheng Laiyun, vicekommissær for National Bureau of Statistics, udtrykte optimisme og udtalte, at den nationale økonomi “viste positive tegn på vækst” i september.

Andre økonomiske indikatorer, såsom detailsalg og industriproduktion, oversteg også forventningerne, hvilket signalerede, at Kina kan være på vej mod genopretning efter de seneste økonomiske kampe.

Beijing har været under stigende pres for at nå sit årlige vækstmål på “omkring 5 %.” Ifølge Tianchen Xu, en seniorøkonom ved The Economist Intelligence Unit,

Da realt BNP voksede med 4,8 % i de første tre kvartaler, kan helårsmålet på 5 % nu nås med ekstra stimulans i 4. kvartal.

Stimuleringsforanstaltninger og ejendomssektorens udfordringer

Copy link to section

Kinesiske embedsmænd har indført flere stimuleringsforanstaltninger i løbet af de sidste par måneder for at genoplive økonomisk vækst.

I september reducerede centralbanken reservekravsprocenten med 50 basispoint, hvilket gav bankerne mulighed for at låne mere ud og tilføre likviditet i økonomien. Lav forbrugertillid og et kæmpende ejendomsmarked fortsætter dog med at tynge væksten.

I weekenden udtalte finansminister Lan Fo’an, at centralregeringen har plads til at øge gælden og udvide det finanspolitiske underskud, selvom der ikke blev givet specifikke detaljer om pakkens størrelse.

I et nyligt træk annoncerede boligministeriet en udvidelse af sit “hvidliste”-program, der sigter mod at støtte ufærdige ejendomsprojekter.

Ministeriet har til hensigt at fremskynde bankudlån til denne udvikling med målet om at nå 4 billioner yuan (561,8 milliarder USD) inden årets udgang.

Eksperter er fortsat forsigtigt optimistiske

Copy link to section

På trods af Kinas vedvarende økonomiske udfordringer understregede Xu, at økonomien forbliver robust:

Kinas økonomi er ikke uhelbredelig, som nogle måske antyder. Regeringens forpligtelse til at støtte vækst giver grund til optimisme.

Analytikere mener, at Kina med et koordineret stimulusfremstød i 4. kvartal er godt positioneret til at nå sit årlige vækstmål og stabilisere sine økonomiske udsigter.

Imidlertid kan strukturelle problemer, såsom svag forbrugerefterspørgsel og behovet for yderligere reformer af ejendomsmarkedet, udgøre forhindringer i de kommende måneder.

Økonomer advarer om, at Beijing skal fortsætte med at balancere stimuleringsforanstaltninger og samtidig undgå overdreven gældsopbygning, en delikat opgave i betragtning af det nuværende økonomiske miljø.