Kinas centralbank lancerer $112 milliarder ordninger for at øge aktiemarkedet

Kinas centralbank afslørede fredag to nye finansieringsordninger, der sigter mod at indsprøjte så meget som 800 milliarder yuan (112,38 milliarder dollars) på dets aktiemarked.

Disse initiativer, introduceret af People’s Bank of China (PBOC), er designet til at fremme den “stabile udvikling” af landets kapitalmarkeder.

Styrker markedsstabiliteten gennem nye værktøjer

De nyligt lancerede swap- og genudlånsordninger, som oprindeligt blev foreslået i slutningen af september, er en del af Kinas bredere strategi for at stabilisere sine finansielle markeder.

Landets seneste børskurs er begyndt at miste momentum, efterhånden som investorernes optimisme over regeringsstimulerende foranstaltninger er vendt til forsigtighed.

På trods af dette oplevede benchmark CSI300-indekset en positiv vending fredag, og lukkede morgensessionen 0,8 % højere.

Swapordningen, der er vurderet til 500 milliarder yuan, giver mæglerselskaber, fondsforvaltere og forsikringsselskaber adgang til likviditet fra centralbanken ved at bruge aktiver som sikkerhed for at købe aktier.

Ifølge PBOC er 20 virksomheder allerede blevet godkendt til at deltage, med indledende ansøgninger på over 200 milliarder yuan.

“Swap-ordningen vil blive en markedsstabilisator,” rapporterede Xinhua Financial og forklarede, at efterspørgslen efter værktøjet vil stige, når aktier er oversolgt, selvom appetitten for det vil aftage, efterhånden som markederne genopretter sig.

Derudover giver denne facilitet institutter mulighed for at sikre likviditet under markedsnedgange uden at skulle sælge aktier med tab.

Berettigede aktiver såsom obligationer, aktie-ETF’er og beholdninger i CSI300-bestanddele kan byttes til mere likvide aktiver som statsobligationer og centralbankveksler.

Genudlånsordningen understøtter aktietilbagekøb

PBOC lancerede også en genudlånsordning på 300 milliarder yuan, som giver finansielle institutioner mulighed for at låne fra centralbanken for at finansiere aktiekøb af børsnoterede selskaber eller deres største aktionærer.

Med en etårig rentesats på 1,75 % er 21 institutioner – inklusive politik- og forretningsbanker – berettiget til at ansøge om lånene i begyndelsen af hvert kvartal.

Børsnoterede selskaber og deres aktionærer kan derefter låne fra banker til kurser på op til 2,25 % til aktietilbagekøb og køb.

Denne ordning er en undtagelse fra Kinas sædvanlige restriktioner for bankudlån på aktiemarkedet.

Kinas finansielle tilsynsmyndigheder har opfordret til hurtig implementering af disse ekspansive politikker for at støtte økonomien og dens kapitalmarkeder.