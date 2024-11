Kryptoindpakning: BTC ser på $70.000, da DOGE topper listen over ugentlige afkast

Bitcoin-prisen svæver tæt på $68.500, da tyre søger yderligere styrkelse mod det tidligere rekordhøje niveau.

I mellemtiden har adskillige meme-mønter set et anstændigt stigning i priserne i løbet af den seneste uge, efterhånden som det amerikanske valg rykker tættere på, og den bullish krypto-stemning størkner.

Denne kryptoindpakning ser på ydeevnen af nogle topmønter og mememarkedet.

Krypto-nyheder i dag

Ripple og SEC’s appel forblev et stort diskussionspunkt, da juridiske eksperter kommenterede regulatorens ‘sene’ indgivelse af Form C. XRP-prisen svævede omkring $0,55, da samfundets reaktion afkøledes efter spændingen i torsdags.

BlackRock søger på den anden side at gøre indtog på markedet for kryptoderivater med partnerskaber rettet mod globale kryptobørser.

Investeringsgigantens mål er at bringe sit tokeniserede statskasseaktiv BUIDL til markedet som sikkerhed i derivathandel, rapporterede Bloomberg fredag.

Investor og iværksætter Anthony Pompliano udtalte den X den 18. oktober, at Wall Street overtænker den mulighed, som Bitcoin giver.

Men når Wall Street kapitulerer, er det BTC, der vil høste tilstrømningen.

Fredag så også kryptoaktiveforvalter og GBTC-udsteder Grayscale med den store meddelelse, at private placeringer for 20 kryptotokenfonde nu er åbne.

Fondene er rettet mod kvalificerede investorer og inkluderer Avalanche, Aave, XRP, The Graph og SUI.

Andetsteds omdannede Worldcoin til ‘World’ og introducerede adskillige opdateringer, herunder lanceringen af sin Layer-2 World Chain.

Her er prisudviklingen for Bitcoin, Solana, Dogecoin og Stacks, når kryptomarkedet er på vej mod weekenden.

BTC pris

De stigninger, der er set i løbet af ugen, har Bitcoin-prisen på over $68.000.

Efter at have nået intradag-høje på $68.871 betyder det, at det højeste niveau på $73k er mindre end 7% fra det nuværende niveau.

Bulls kan sigte mod tre måneders højder over $69.500 og det psykologiske niveau på $70k for den næste bjørneløsning.

Hvis der er en tilbagetrækning, vil en gentest og etablering af support over $65k være gode tyre.

BTC er steget 10% i den seneste uge.

SOL pris

Som en altcoin har Solana kæmpet siden faldet fra over $200.

SOL-prisen har dog vist modstandsdygtighed efter at være steget fra under $135 den 3. oktober.

Hvis altcoin’en sporer BTC-gevinster midt i en stigning i meme-mønter, kan den strække sig opad til at teste modstand over $190.

Med forskellige protokoller på op efter Breakpoint kan Solana blive en topvinder. SOL er steget næsten 8% i den seneste uge.

DOGE pris

Dogecoin handles omkring $0,14, en stigning på mere end 13% i de seneste 24 timer og over 22% højere i den seneste uge.

Meme-mønten toppede Grayscales top 10 aktivliste ved ugentlige afkast.

Som fremhævet tidligere i dag, var DOGE blandt meme-mønterne, der overgik de 100 bedste mønter med markedsværdi. Book of Meme førte tidlige vindere i de asiatiske timer.

Kryptoanalytikere siger, at meme-fortællingen kan se Shiba Inu, Floki, Pepe og dogwifhat blandt andre stige i vejret i de kommende måneder.

Meme-mønter er derfor nogle af de tokens, handlende sandsynligvis vil se i næste uge og forud for det amerikanske valg.

Mønter til at over- eller underperforme vil også være i fokus for handlende, inklusive dem, der står over for betydelige oplåsninger.

Stables pris

Stacks (STX)-prisen steg med 3% for at handle i nærheden af $1,94 i skrivende stund. Med et stigende trekantmønster på plads, vil et breakout sandsynligvis skubbe STX til det højeste niveau fra år til dato på $3,72.

Bitcoin layer-2-netværkets Nakamoto-opgradering planlagt til den 29. oktober kan være en enorm positiv katalysator.

Opgraderingen bringer hurtige blokke og Bitcoin-finalitet til Stacks.