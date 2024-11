Worldcoin introducerer nye Orb og avancerede verifikationer, da det omdannees til World Network

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Worldcoin (WLD) medstiftere Sam Altman og Alex Blania introducerede forskellige opdateringer til AI-tokenet, herunder avancerede verifikationsværktøjer. Yderligere ændrede de kryptoens navn til World Network for at tilpasse sig projektets mission.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

World forbedrer verifikation med næste generation af Orb-enheder

Copy link to section

Sam Altmans projekt er stødt på regulatoriske udfordringer globalt, med mange jurisdiktioner skeptiske over for dets iris-scanningsgodkendelsesmetode. I mellemtiden afslørede holdet avancerede Orb-enheder til hurtigere og mere effektive menneskelige verifikationer.

I meddelelsen stod der:

Den næste generation af Orb, der blev afsløret ved den nye verdensbegivenhed, tilbyder mere avancerede teknologier, der gør det muligt for World ID-bevis for menneskelige verifikationer at skalere hurtigere og mere effektivt end før.

Den nye Orb bruger NVIDIAs avancerede Jetson-chipsæt, der garanterer 5x ydeevne, når man bekæmper dybt falsk svindel. Desuden gør det auditable eksterne SD-kort og 30 % færre dele det nemmere at bygge.

Disse opdateringer har sammen med betydelige software- og hardwareforbedringer gjort det muligt for projektet at skabe nye driftsmodeller, herunder selvbetjente Orb-kiosker, on-demand-orbs og flagskibslokationer.

Andre vigtige meddelelser

Copy link to section

Worldcoin har fortsat sin udvikling på trods af kontroverser, der har set den indfødte WLD underperforme, da indehavere led betydelige tab.

Udover at omdanne til World Network og tage dets verifikationsspil til et andet niveau med de nye Orb-enheder, afspejlede flere meddelelser under gårsdagens begivenhed projektets dedikation til vedvarende udvidelse.

World Chain går live : Worldcoin Foundation lancerede World Chain, en revolutionær blockchain, der ønsker at fremme “menneskelig aktivitet og transaktioner.” Det nye netværk nyder godt af støtte fra velkendte tjenesteudbydere inden for kryptoteknologi, herunder Etherscan, Dune, Safe, Uniswap, Optimism og Alchemy. I mellemtiden begyndte World App-brugere og World ID-indehavere at skifte til World Chain i går – 17. oktober.

World 1D 3.0 : Holdet introducerede World ID 3.0 som den mest innovative opdatering, der forsøgte at booste projektets adgang til masserne, der endnu ikke har fuldført Orb-verifikation. Med World ID-legitimationsoplysningerne kan brugere gemme deres data i World-appen og bruge World ID til at bekræfte ting som pasejerskab, nationalitet og alder.

Desuden bruger World ID 3.0 World Networks næste generations SMPC-opsætning, World ID Deep Face og AMPC til at bekæmpe online-svindel.

World App 3.0 : Denne opgradering kan prale af en ny funktionalitet – Mini-apps – for at tillade uspecificerede World ID-bekræftelser og tredjepartsapplikationer at køre i World-appen.

World App 3.0 inkluderer også opdaterede fællesskabs- og sikkerhedsfunktioner med dens innovative pung med World Pay og Vault.

WLD pris ydeevne

Copy link to section

Det indfødte token viste bearishness på pressetidspunktet, ned fra den daglige højde på $2,3136 til $2,19. Det fremherskende fald afspejler sandsynligvis en afkøling efter sidste uges 30% hop.

I mellemtiden mangler fællesskabet endnu at fordøje afgørende meddelelser fra gårsdagens begivenhed. Rebrandet sætter Worldcoin på en ny vej, med innovative opgraderinger såsom World Chain, World ID og World App, der transformerer projektets økosystem for at fastholde og tiltrække nye brugere.

De væsentlige opdateringer kan være afgørende for stabil WLD-prisydelse i de kommende tider.