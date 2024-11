Kunne Walmarts små huse under $16.000 være løsningen til en overkommelig bolig?

I en uventet drejning for boligkøbere træder Walmart (WMT) ind på det lille husmarked og giver mulighed for overkommelige boliger, ligesom Amazon tidligere begav sig ind i dette rum med trendy pop-up-huse.

Detailgiganten tilbyder et “udvidbart præfabrikeret hus” fra Chery Industrial til en attraktiv pris på 15.900 $ for 19 x 20 fods modellen.

Dette prispunkt er væsentligt lavere end Amazons tidligere notering på $19.000 for et lignende lille hjem, som inkluderede en midlertidig rabat på $1.000 tilbage i april; denne model er dog i øjeblikket ikke tilgængelig på Amazons websted.

For dem, der søger endnu større besparelser, har producenten en mere kompakt version af det præfabrikerede hus – en 15 x 20 fods model – der i øjeblikket sælges til lige under $12.000.

At købe en af disse boliger kræver en vis ekstra indsats; købere bliver nødt til at sikre sig et stykke jord sammen med det nødvendige fundament, strømforsyning og vandtilslutning.

Selve huset er udstyret med væsentlige faciliteter, herunder toilet, bruser, skabe og dørlåse.

Ved levering ankommer huset i en kompakt sammenfoldet tilstand.

Købere får brug for hjælp til at folde væggene og loftet ud for at opnå den fulde struktur. Mens møbler ikke er inkluderet, kan shoppere nemt finde møbler hos Walmart eller Amazon.

Trenden med små boliger har taget fart i løbet af de sidste par årtier, drevet af millennials, der i stigende grad afviser spredte “McMansions” midt i skyhøje boligpriser.

En 24-årig, der omfavnede den lille hjemlige livsstil i sine forældres baghave, formåede at spare nok op til et hus på 250.000 $ og samlede en betydelig TikTok efter at have delt sin rejse.

I en æra, hvor overkommelighed føles mere og mere uden for rækkevidde, kunne Walmarts små hjem meget vel omdefinere, hvad det vil sige at bo stort i mindre skala, og tilbyde en praktisk vej til at nå drømmen om at eje et hjem.