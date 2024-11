Peloton-aktien mere end fordobles på 2 måneder: er væksten holdbar?

Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) har haft svært ved at tilpasse sig den post-pandemiske verden – men det ser ud til, at tingene endelig begynder at ændre sig til det bedre.

Aktierne i det tilsluttede fitnessfirma er mere end fordoblet i løbet af de sidste to måneder, da økonomien blev forbedret på baggrund af sin turnaround-indsats.

Efter en sådan stigning er det dog fornuftigt at spekulere på, om der er nogen opside tilbage i Peloton-aktien. Lad os finde ud af det.

Tilbage til salgsvækst kan hjælpe Pelotons aktie

Peloton har allerede skubbet sit salg tilbage i vækstbanen.

I august rapporterede selskabet om træningsudstyr en 0,2% år-til-år vækst i omsætningen for sit fjerde kvartal – en marginal stigning, men en stigning ikke desto mindre.

I mellemtiden har PTON annonceret planer om at reducere sine marketingomkostninger med 19%.

Derudover har det Nasdaq-noterede firma sænket sit globale antal medarbejdere med 15% og fortsætter med at trimme sit butiksudstillingsfodaftryk i stræben efter at sænke sine årlige driftsomkostninger med over 200 millioner USD ved udgangen af regnskabsåret 2025.

Som det er tydeligt, har Peloton Interactive fundet en vis religion med hensyn til omkostningsstruktur – og at bevæge sig længere i den retning kunne hjælpe det med at få en højere pris i fremtiden.

Det er derfor, BMO-analytikere fortsætter med at vurdere Peloton-aktier til “markedsydelse”.

Deres kursmål på $6,50 indikerer potentiale for yderligere 15% gevinst herfra.

Alligevel er PTON ikke et passende valg for indkomstinvestorer, da det ikke betaler udbytte ved skrivning.

Peloton Interactive er fuldt ud forpligtet til rentabilitet

Investorer burde have det noget bedre med Peloton Interactive, da dets ledelse endelig har slået ned på pauserne for at jagte vækst for enhver pris og har forpligtet sig til først at orkestrere en tilbagevenden til rentabilitet.

Andre nylige udviklinger, der gør PTON en smule mere attraktiv, omfatter lanceringen af en gearudlejningstjeneste i Det Forenede Kongerige og den nylige refinansiering af balancen.

Til sidst, på trods af den seneste stigning, forbliver Peloton-aktier prissat for en katastrofe.

Alt i alt er dette firma med hovedsæde i New York en turnaround-historie, der stadig tilføjer en masse risiko til din portefølje, hvis du vælger at investere i den.

På den anden side bevæger det sig nu i den rigtige retning og kan give lukrative langsigtede afkast under den rigtige ledelse.

Så selvom vi ikke vil anbefale at gå stort, når det kommer til at investere i Peloton-aktier på grund af deres spekulative karakter, er det måske ikke den værste beslutning at opbygge en lille position i Peloton-aktien til den aktuelle kurs, hvis du har den passende risiko appetit.