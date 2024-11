REEF token-prisen faldt 59 %, da Binance-afnoteringen begynder at bide

REEF-tokenet, en fremtrædende aktør i de decentraliserede finans- (DeFi)- og spilsektorer, har oplevet betydelige prisudsving siden det blev afnoteret fra Binance den 2. august 2024.

Lige nu er REEF prissat til $0,002849 med en stigning på 38,22 % i løbet af de seneste 24 timer efter et svimlende fald på 59,64 % i løbet af de seneste syv dage.

Binance afnotering ser ud til at være begyndt at bide

Til at begynde med oplevede REEF en bemærkelsesværdig stigning på over 650% over tre måneder på trods af Binances afnotering, der klatrede til et højdepunkt på $0,010.

Denne dramatiske stigning fulgte et lavpunkt tidligere på året, hvilket gjorde REEF til en af de bedst ydende kryptovalutaer i den periode.

Momentumet skiftede dog kraftigt, hvor tokenet faldt 59% til at handle til cirka $0,002849, hvilket afspejler en bredere volatilitet inden for kryptomarkedet.

Nedfaldet fra afnoteringen har vakt blandede reaktioner fra både handlende og analytikere.

Ifølge Wise Advice, en krypto-influencer på X, tiltrak stigningen detailhandlere, der begyndte at short-sælge tokenet, mens nogle hvaler udnyttede prisfaldet for at akkumulere flere aktiver.

Tokenens markedsværdi har også oplevet et betydeligt fald og faldt med 53%, da handelsaktiviteten svingede.

Kunne REEF token-prisen stige efter det seneste fald?

Ud over prisfaldet har REEF oplevet et bemærkelsesværdigt fald i handelsvolumen, med et fald på 47,20% i de sidste 24 timer, svarende til $55,81 millioner.

Dette fald kommer efter en kraftig stigning i handelsvolumen, der primært blev drevet af aktivitet på børser som WhiteBit, HTX, KuCoin og Bitget.

Mens nogle spekulerer på, at dette fald kan være tegn på en “pump og dump”-ordning, ser andre, som analytiker Guru Vedas, den nuværende pris som et potentielt indgangspunkt, og forventer en bullish vending i den nærmeste fremtid.

Binances beslutning om at afnotere REEF skyldtes lav handelsvolumen og likviditet sammen med regulatoriske krav.

Udviklerne bag REEF har dog ikke stået stille; de har aktivt arbejdet på at revitalisere projektet.

En samfundsudviklerfond er blevet iværksat for at støtte innovative applikationer, med fokus på udlån og decentraliseret autonom organisation (DAO) infrastrukturer.

Navnlig er samarbejdet med Hydra Coin blevet annonceret for at udvikle det første NFT-kampkortspil på Reef Chain, hvilket forbedrer dets økosystem.

Ud over spilprojekter indgår Reef Finance også i partnerskab med VIA Labs for at styrke deres brofunktioner med det formål at forbedre interoperabiliteten inden for blockchain-området.

Diskussioner med evige decentraliserede udvekslinger om indtægtsdeling og RPC-infrastruktur er også i gang, hvilket viser udviklernes engagement i projektets fremtid.

Mens REEF-mønten har vist modstandsdygtighed midt i markedets op- og nedture, er rejsen videre usikker, da handlende vurderer dets potentiale for genopretning.