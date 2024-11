Storbritanniens budget 2024: hvilke skatter kan Rachel Reeves øge?

Kansler Rachel Reeves forbereder sig på en af de mest betydningsfulde britiske budgetpræsentationer i årevis, og står over for udfordringen med at lukke et finansieringsgab på 40 milliarder pund.

Økonomisk pres som inflation og langsom vækst har sat landets offentlige finanser under intens kontrol.

Spørgsmålet er nu, om nye skatter eller nedskæringer i offentlige tjenester vil blive brugt til at afhjælpe manglen.

Kan nye skatter løse manglen på 40 milliarder pund?

Gabet på 40 milliarder pund følger tidligere bekymringer om et underskud på 22 milliarder pund.

Med økonomien i en skrøbelig tilstand vil Reeves’ forslag have vidtrækkende virkninger på regeringsafdelinger, virksomheder og offentligheden.

Mens bekymringer om skattestigninger er store, har Labours manifest udelukket stigninger i indkomstskat, national forsikring og moms, hvilket efterlader begrænsede muligheder for at rejse de nødvendige midler.

En sandsynlig løsning er at øge arbejdsgivernes bidrag til national forsikring (NI).

Mens Labour har udelukket enhver stigning for ansatte, har Reeves signaleret en vilje til at pålægge virksomhederne yderligere NI-omkostninger.

Dette kunne indebære at hæve den nuværende NI-sats på lønninger (i øjeblikket på 13,8 %) eller at indføre NI på arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag til omkring 2 %.

En stigning i NI relateret til pensionsbidrag kunne generere mellem £17 milliarder og £22 milliarder, mens en stigning på 1 % i lønninger kan give yderligere £8,5 milliarder.

Tilsammen kunne disse foranstaltninger dække en betydelig del af finansieringsgabet uden direkte at påvirke individuelle skatteydere.

Vil en forhøjelse af brændstofafgiften bidrage med 4 milliarder pund?

En anden mulighed er en for længst forsinket forhøjelse af brændstofafgiften. Frosset i over et årti kunne denne afgift tages op igen, især da brændstofpriserne falder.

En stigning på 10p pr. liter kan rejse mellem 4 og 5 milliarder pund, selvom skiftet til elektriske køretøjer og den planlagte udfasning af benzin- og dieselbiler i 2035 ville begrænse langsigtede indtægter.

Kapitalgevinstskat (CGT) kan også blive revideret med fokus på at tilpasse skat på uoptjent formue (som udbytte) med indkomstskattesatser.

I øjeblikket er CGT-satserne lavere end indkomstskattesatserne (20 % for kapitalgevinster og 24 % for ejendom).

At hæve CGT-satserne kan generere omkring 6 milliarder pund årligt. Labour har dog været forsigtig med at øge skatterne på sekundære ejendomme og frygtede, at det kunne afskrække ejendomstransaktioner.

Arveskattereformen er et andet område, som Reeves kunne målrette mod, med potentielle ændringer rettet mod omfordeling af rigdom.

Selvom sådanne justeringer kunne rejse anslået £3 milliarder til £5 milliarder, advarer kritikere om, at de kan modvirke investeringer og have bredere økonomiske konsekvenser.

Offentlighedens reaktion på disse potentielle skattestigninger er stadig blandet. Mange er bekymrede for deres økonomi midt i økonomisk usikkerhed.

Oppositionen vil sandsynligvis gribe budgettet som en mulighed for at kritisere regeringens tilgang og stille spørgsmålstegn ved retfærdigheden af yderligere økonomiske byrder efter år med besparelser.

Indsatsen er høj, når budgettet nærmer sig. Resultatet vil ikke kun afgøre Storbritanniens umiddelbare økonomiske fremtid, men kan også forme det politiske landskab i de kommende år.

Hvordan Reeves navigerer i hullet på 40 milliarder pund, mens den afbalancerer offentlig stemning og økonomisk pres, vil blive overvåget nøje.