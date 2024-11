UAE er klar til at indføre juridiske rammer for DAO’er for at øge blockchain-væksten

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Ras Al Khaimah Digital Assets Oasis (RAK DAO) forbereder sig på at indføre en juridisk ramme for decentraliserede autonome organisationer (DAO’er) i De Forenede Arabiske Emirater, hvilket markerer en væsentlig udvikling i landets blockchain- og Web3-landskab.

Ifølge en nylig meddelelse sigter denne nye juridiske ordning på at etablere en omfattende struktur, der adresserer skatteforpligtelser, ejendomsbesiddelse (både on-chain og off-chain aktiver) og juridisk beskyttelse for DAO-stiftere, medlemmer og bidragydere.

Rammen vil også gøre det muligt for DAO’er at indgå juridisk bindende kontrakter og give klare retningslinjer for tvistbilæggelse.

Introduktionen af rammen bliver officielt afsløret ved DAO Legal Clinic-arrangementet den 25. oktober.

Irina Heaver, en partner hos NeosLegal, bemærkede, at rammen er designet til at sikre, at DAO’er fungerer i overensstemmelse med UAE-reglerne.

Hun forklarede yderligere, at regimet vil tillade, at DAO’er kan oprettes eksternt i UAE uden at kræve fysisk tilstedeværelse.

Dette forenkler processen for globale aktører til at udnytte UAE’s hurtigt voksende blockchain- og Web3-sektorer fra hvor som helst i verden.

Denne fjernregistreringsproces forventes at strømline virksomheders adgang til UAE’s digitale økonomi, hvilket øger landets appel som et knudepunkt for Web3-projekter.

Derudover understregede Heaver, at etablering af en DAO i UAE ville være betydeligt mere omkostningseffektiv sammenlignet med andre jurisdiktioner.

For eksempel, mens oprettelse af en DAO i Schweiz kan koste op til $46.000, er startomkostningerne i UAE omkring $3.000, hvilket gør den tilgængelig selv for mindre DAO’er.

På lang sigt mener Heaver, at dette initiativ vil positionere De Forenede Arabiske Emirater som et globalt knudepunkt for blockchain- og kryptoudvikling, hvilket vil tiltrække flere iværksættere og udviklere til regionen.

Fremme af blockchain-innovation i hele UAE

Denne juridiske ramme kommer på et tidspunkt, hvor RAK DAO aktivt fremmer blockchain-innovation.

Tidligere i år samarbejdede det med stablecoin-udstederen Tether for at fremme adoptionen af Bitcoin og stablecoin-teknologi i Ras Al Khaimah.

Gennem sin uddannelsesgren, Tether Edu, har initiativet lanceret forskellige programmer til at uddanne deltagere om blockchain-teknologi, peer-to-peer-systemer og cryptocurrency use cases.

Den kommende DAO-ramme er en af flere tiltag, som UAE har indført for at skabe et mere imødekommende miljø for blockchain- og kryptoprojekter.

I en central udvikling indførte den føderale skattemyndighed for nylig momsfritagelser for transaktioner med virtuelle aktiver, som gælder for ejerskabsoverdragelser og konverteringer.

For yderligere at støtte sektoren modtog det Hong Kong-baserede forsikringsselskab OneDegree i sidste måned godkendelse til at tilbyde regionens første depotrisikoforsikringsprodukt til krypto-fokuserede virksomheder.

I et andet træk tillod regulatorer bankgiganten Standard Chartered at levere digitale aktiver i UAE i samarbejde med Brevan Howard Digital.

Regulatoriske bestræbelser har også lettet registreringsprocessen for kryptobørser, der opererer i UAE.

I september nåede Securities and Commodities Authority (SCA) og Dubais Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) en aftale, der tillader firmaer med licens af VARA i Dubai at operere på tværs af UAE, hvilket eliminerer behovet for flere licenser.