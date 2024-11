Axie Infinity stiger med 13 %, mens de handlende målretter yderligere stigninger hos Dogizen

Den nye interesse for kryptospil har fået play-to-earn-spillet Axie Infinity (AXS) til at stige, mens tyrene fejrer det opadgående momentum.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Dette er en udsigt, der også har boostet interessen for Dogizen (DOGIZ).

Advertisement

Dette tap-for-tjene-spil har fanget investorernes opmærksomhed med den første Telegram ICO nogensinde.

Axie Infinity-prisen steg 13 % efter Axie-delegationen går live

Copy link to section

Play-to-earn-spillet Axie Infinity (AXS) stormede til tops på listen over de største kryptostigninger på 24 timer.

Det oplevede en bemærkelsesværdig stigning på 13 % tidligt lørdag. Dermed overhalede AXS andre populære mønter som Worldcoin, Pendle og Dogecoin.

Ifølge data fra CoinGecko er play-to-earn-markedet steget til over 10 milliarder dollars med en stigning på 6,6 % på 24 timer.

Axie Infinity, spillet, der blander ikke-fungible tokens og blockchain, fører segmentet med over 13% gevinster, da prisen svæver over $5,27.

Dette kommer, da samfundet byder Axie-delegationen velkommen, hvilket betyder, at spillere nu kan ‘låne’ Axies og spille med dem.

Axie-delegationen ser ud til at have skabt fornyet interesse for Axie Infinity – og nyheden om, at forskellige spil vil integrere denne funktion, vil sandsynligvis stimulere den fremtidige efterspørgsel.

AXS blev sidst handlet på det nuværende prisniveau i september.

AXS har dog kæmpet med modstanden i nærheden af 6 dollars, og et potentielt faldende trekantsmønster kan give mulighed for en genindlæsning af efterspørgslen i nærheden af 4 dollars.

Et omvendt mønster kan få køberne til at sigte mod et udbrud til 10 dollars midt i et bredere markedsopsving.

Dogizen lancerede for nylig sin første Telegram ICO

Copy link to section

For et nyt tap-to-earn-spil på markedet havde Dogizen nået et par vigtige milepæle for at få krypto- og Telegram-fællesskaberne til at lægge mærke til det.

Stigningen til over 1,3 millioner spillere og lanceringen af det første forsalg på Telegram er toppen af denne udvikling – og det, der har spillet på vej til at udfordre T2E-trendsætterne Hamster Kombat og Catizen.

De krypto- gaming fans, der satser på fremtiden for play-to-earn og web3-implementering, betragter Dogizen som en potentiel perle.

Forhåndssalget af DOGIZ har indtil videre genereret næsten 650.000 dollars få dage efter, at det gik live.

Hvad kunne booste Dogizens pris efter forsalget?

Copy link to section

Med den første Telegram ICO nogensinde på markedet kan millioner af brugere af den populære besked-app nu købe et kryptospil-token direkte i deres app.

Telegram har næsten en milliard brugere, og integrationen med TON-blockchainen har bidraget til interessen for krypto og kryptospil.

Det er dette perspektiv, der har gjort, at Catizen f.eks. har passeret 39 millioner brugere.

Telegrams 950 millioner brugere betyder, at Dogizen har potentiale til at overgå Catizens tal.

En stor del af denne milepæl vil komme fra Dogizen Universe, gaming-hubben på Telegram.

DOGIZ-tokenet giver adgang til denne kommende hub. ICO-midler vil hjælpe Dogizen Universe med at blive en realitet, hvor brugere og udviklere kan drage fordel af belønninger i spillet og DOGIZ-indtægtsandel.

DOGIZ forsalgsprisen

Copy link to section

Mens 100 milliarder DOGIZ er tilgængelige for fællesskabet via forsalget, er der afsat 400 milliarder tokens til airdrops og bonusser blandt andre fællesskabsdrevne initiativer.

DOGIZ er i øjeblikket tilgængelig til kun 0,00007 dollars, men vil snart stige til 0,000074 dollars.

At få fat i nogle af tokens i den nuværende fase vil betyde en stigning på 5,7 % før de efterfølgende stigninger.

For at finde ud af mere om Dogizen, så skal du blot besøge den officielle hjemmeside.