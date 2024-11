Disse to aktier, der rapporterer indtjening snart, overgår typisk forventningerne: skal du købe?

At investere i en aktie lige før offentliggørelsen af dets kvartalsvise finansielle resultater kan være et risikabelt væddemål.

Men hvis du identificerer virksomheder med en historie med at slå forventningerne, ændrer dynamikken sig.

For dem med en tilstrækkelig risikovillighed kan sådanne investeringer give sunde afkast inden for få dage.

Her er to virksomheder, der er planlagt til at rapportere deres indtjening i næste uge, begge kendt for konsekvent at overgå forventningerne.

ServiceNow Inc (NYSE: NOW)

ServiceNow har en track record med at overgå de kvartalsvise indtjeningsforventninger cirka 90% af tiden, hvor aktiekursen typisk stiger med omkring 3,5% efter finansielle udgivelser, ifølge data fra Bespoke Investment Group.

Cloud computing-virksomheden skal offentliggøre sit resultat for tredje kvartal den 23. oktober.

Analytikere forventer en indtjening på $3,46 per aktie på $2,74 milliarder i omsætning, hvilket svarer til stigninger på henholdsvis 18,5% og 19,8% år-til-år.

Michael Turrin, analytiker hos Wells Fargo, har et positivt syn på aktien forud for NOW’s indtjeningsrapport.

Hans overvægtsvurdering, kombineret med et kursmål på $1.025, tyder på en opside på omkring 12 % i forhold til den nuværende pris.

“Vi fortsætter med at fokusere på virksomheder af højeste kvalitet med stærk platformspositionering, afbalancerede vækstprofiler og ledelsesteams med dokumenterede track records. NU opfylder alle tre kriterier,” udtalte han i et forskningsnotat i sidste uge.

Turrin bemærkede også, at ServiceNow-aktien er godt positioneret til at drage fordel af AI-medvind efter den nylige lancering af Xanadu.

Monolithic Power Systems Inc (NASDAQ: MPWR)

Monolithic Power Systems er en anden aktie, der er værd at overveje forud for dens kommende indtjeningsudgivelse, da den har en historie med at slå forventningerne omkring 88% af tiden.

Halvlederaktien ser typisk en gennemsnitlig stigning på mere end 2,5 % på indtjeningsdagen, ifølge Bespoke-data.

Konsensus estimerer, at MPWR vil tjene $3,04 per aktie i sit tredje finansielle kvartal, hvilket er en stigning på 22,1% fra $2,49 per aktie i samme kvartal sidste år.

Oppenheimer-analytiker Rick Schafer tilføjede for nylig Monolithic Power til sin liste over de bedste halvledervalg, med henvisning til dets potentiale til at drage betydeligt fordel af den løbende efterspørgsel efter AI-strømløsninger.

Han bemærkede, “Der er et stort set binært set-up for koncernen, hvor førende AI-eksponerede virksomheder sandsynligvis vil levere opadrettede resultater og udsigter, mens de fleste andre vil være nogenlunde på linje, hvilket afspejler anæmiske ikke-AI-efterspørgselstendenser.”

Derudover tilbyder aktier i Monolithic Power Systems i øjeblikket et udbytte på 0,55 %, hvilket giver endnu en overbevisende grund til at overveje at tilføje det til din portefølje.

MPWR har især forvandlet en investering på $1.000 til næsten $24.000 i løbet af de sidste ti år.