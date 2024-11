Er du lejer eller udlejer i Indien? Harish Fabiani forklarer, hvordan grøn leasing kan gavne din økonomi

Det indiske ejendomsmarked boomer.

Med stigende økonomisk vækst og hurtig urbanisering anslås markedet at nå en størrelse på 1,3 billioner dollars i 2034 og 5,17 billioner dollars i 2047, ifølge en rapport fra ejendomsmæglerorganet CREDAI.

Med fokus på bæredygtighed, der giver næring til en ny fantasi i den måde, bygninger opføres på, er vedtagelsen af grønne lejemål også stigende.

Harish Fabiani, gruppeformand for Americorp Ventures og medejer af India Land, et ejendomsudviklingsfirma, nedbryder konceptet for Invezz.

Hvad er grøn leasing?

Grøn leasing er en ny tilgang til ejendomskontrakter, der inkorporerer bæredygtighedsmål i forliget mellem udlejer og lejer.

Det fokuserer på energieffektivitet, vandbesparelse og sænkning af spild, og opmuntrer hver part til at bidrage til at nå miljømål.

I modsætning til konventionelle lejekontrakter skaber grønne lejemål en fælles pligt blandt interessenter til at reducere miljøpåvirkningerne.

Hvorfor er det afgørende for den indiske ejendomssektor?

Denne tilgang er afgørende i den indiske ejendomssektor, da den på egen hånd bidrager med næsten 40 % til de samlede emissioner.

I de seneste år er betydningen af bæredygtighed inden for den indiske ejendomssektor vokset markant.

Denne stigning er foranlediget af regeringens fremstød for grønne bygninger og smart city-initiativer, da Indien fortsat er den tredjestørste CO2-udleder globalt og producerer over 30 % af emissionerne.

Hvad er nøgleelementerne i grøn leasing?

I dag består nøgleelementerne i grøn leasing af energisyn og vandeffektivitetstiltag, i modsætning til traditionelle lejeaftaler, der ofte ignorerer disse miljøelementer.

Flere rapporter har fremhævet LEED-, GRIHA- og WELL-bygningscertificeringer som de vigtigste ratingsystemer, der er vedtaget til at bygge bæredygtige kommercielle ejendomme.

Den skitserer også Indiens bæredygtighedsmål, som inkluderer at opnå netto nul drivhusgasemissioner i 2070 og at trække 50 % af energien fra vedvarende energi i 2030.

Hvordan hjælper grøn leasing interessenterne økonomisk?

Bæredygtighed i ejendomssektoren er afgørende ikke kun for miljøet, men også for interessenternes økonomi.

Dette skyldes, at energieffektive bygninger kan sænke driftsomkostningerne med op til 20 %. Grønne bygninger kan reducere elforbruget med 20-30 % og vandforbruget med 30-50 %, hvilket bringer boligejernes og lejernes interesser på linje.

Grøn leasing understøtter også Corporate Social Responsibility (CSR)-mål ved at fremme eleffektivitet og miljøstyring.

I mellemtiden fokuserer traditionel leasing ofte på kortsigtet indtjening frem for langsigtet bæredygtighed.

Hvad er fremtidsudsigterne for grøn leasing?

Rapporter viser, at grønne lejemål er forpligtet til at nå op med 20 % i løbet af de næste 1-2 år, hvilket markerer et bemærkelsesværdigt skift i retning af bæredygtighed.

Dette træk vil gøre det muligt for udlejere og lejere at drage fordel af øget lejeindtjening, lave forbrugsomkostninger, skattefordele og regulatoriske fordele.

For udlejerne kan bæredygtighedsfunktioner, herunder eleffektivitetssystemer og grønne certificeringer, slå fast ejendomsværdier og tiltrække lejere med lave energiværdier.

Derudover kan udlejere også drage fordel af skattefordele og rabatter.

Bygninger med grønt licens har en lejepræmie på 12-14 % i forhold til ikke-grønne bygninger, hvilket afspejler markedspladsens belønning for investeringer i bæredygtig udvikling. På den anden side kan lejere drage fordel af lavere energiværdier og bedre driftsmiljøer på grund af bedre belysning og luftkvalitet.

Disse faktorer bidrager til højere medarbejderproduktivitet og hjælper arbejdsgiverens bæredygtighedsønsker i kommercielle setups.

Grøn leasing består generelt af klausuler omkring energiudnyttelse, affaldshåndtering og reduktion af emissioner.

I Indien fremmer regeringsbestemmelser sammen med Energy Conservation Building Code (ECBC) grøn byggepraksis og incitamenter sammen med bæredygtige og grønne byggeprogrammer.

Denne praksis tilbyder økonomisk støtte til udlejere og lejere til implementering af bæredygtighedsforanstaltninger.

Disse systemer er i overensstemmelse med globale miljømål og fremmer korrekt indførelse af grøn leasing i stor skala.

Barrierer for grøn leasing og hvordan man overvinder dem

Grøn leasing kan transformere ejendomssektoren ved at tilpasse sig bæredygtighedsmålene for grundejere og lejere.

Visse barrierer hæmmer dog fortsat dens omfattende vedtagelse.

En af de største barrierer for grøn leasing er startværdien af at håndhæve større bæredygtige tiltag. Installation af et strømbesparende system, vandbehandlingsteknologi og grøn infrastruktur i en bygning kræver en betydelig mængde kontanter, som mange grundejere og lejere ikke ønsker at bruge.

Derudover er der mangel på viden om de langsigtede økonomiske og miljømæssige fordele, hvilket hindrer den massive anvendelse.

Mange udviklere er stadig uvidende om, at de kan bruge en grøn leasing-skabelon til at standardisere og forenkle systemet og blive kompatible med praksis og krav.

Det kan også være en fordel at tilslutte sig et netværk af grønne lejemål, fordi det giver adgang til aktiver, værktøjer, uddannelse, anerkendelse og fortalervirksomhed.

Korrekt uddannelse og samarbejde kunne effektivt hjælpe med at overvinde disse grænser.

Tilsvarende kan innovative finansieringsmodeller såsom Energy Performance Contracts (EPC) eller grønne lån reducere startafgifterne ved at tillade lejere og udlejere at dele den økonomiske byrde.