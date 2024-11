IBM-aktien krydser endelig 2013-niveauer: er yderligere opad mulig?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Siden sin oprindelse i 1911 har IBM for det meste været førende inden for teknologiindustrien og nåede kontrollen over 70 % af det globale computermarked i 1970.

I de to årtier, der fulgte, var IBM det største børsnoterede selskab i USA, hvilket viste skiftet fra industriel dominans til teknologisk dominans.

Men med tilsynekomsten af nye konkurrenter og de ændringer, som markedet for privat- og virksomhedscomputere oplevede, led IBM-virksomhederne store tilbageslag, der efterlod virksomhedens aktie stagneret i mere end et årti og skubbede lederskab til at finde nye måder, hvorpå virksomheden kunne trives.

Ginni Rometty fungerede som IBMs administrerende direktør fra 2012 til 2020.

Hun ledede transformationen af virksomheden fra traditionel hardware og software til en leder inden for cloud computing og kunstig intelligens.

Hun er også ansvarlig for udviklingen af IBMs AI-platform Watson.

Selvom hun har sin rimelige andel af kritikere, ville det ikke være forkert at sige, at grundlaget for IBMs succes i dag blev lagt af hende.

Efter Romettys embedsperiode har den nuværende administrerende direktør Arvind Krishna investeret massivt i at udvide IBMs kapacitet inden for kunstig intelligens og udviklingen af nye teknologier som kvantecomputere.

Derudover ledede Krishna en omstruktureringsproces, der havde til formål at omkvalificere arbejdsstyrkens evner for at være klar til de nye muligheder, der vil opstå.

Hvorfor al den buzz om IBM i dag?

Mere end et årti med transformation har givet IBM mulighed for at udnytte de nye muligheder på hybrid cloud-markedet, især gennem sin Watson-platform.

Dets evne til at integrere AI-kapaciteter i sine eksisterende cloud-tjenester, især i sektorer som finans, sundhedspleje og kundeservice, har ført til vækst i omsætningen.

Ydermere fremmer IBMs introduktion af WatsonX (enterprise AI-tjenester) forbedringen af AI-platformen gennem open source-innovation, hvilket giver virksomheder mulighed for at tilpasse løsninger til at opfylde deres specifikke behov.

Dets $100 millioner samarbejde med University of Tokyo og University of Chicago fokuseret på banebrydende fremskridt inden for kvantecomputerteknologier, viser også dets engagement i at hjælpe med at udvikle nye teknologier.

Takket være al denne udvikling forventer analytikere ikke en vækst på 5 % i 2025, en meget større vækstrate end de 2 % i 2024.

Ifølge Evercore ISI-analytiker Amit Daryanani er selv disse estimater konservative, hvilket er grunden til, at IBM-aktien har meget mere at køre i dette bull-rally.

Værdiansættelsen er fortsat attraktiv

En anden faktor, der bidrager til en bæredygtig opside, er aktiens aktuelle værdiansættelse.

Selv på nye rekorder, forbliver IBM-aktier attraktive i forhold til Microsoft og Amazon, to af dets vigtigste rivaler inden for cloud-branchen.

Virksomheden har et attraktivt pris-til-indtjening (P/E)-forhold på 25,7 mod et branchegennemsnit på over 44.

Microsofts nuværende P/E-forhold står på 35,2, mens Amazons står på 60,1.

Mens dens vækstmålinger er ret beskedne sammenlignet med MSFT og AMZN, indikerer det faktum, at IBM vokser i specifikke segmenter som Hybrid Cloud og AI, en strategi, der kan bære langsigtede resultater.

IBM fortsætter med at generere store mængder frit cash flow.

Dette giver virksomheden mulighed for at blive ved med at investere kraftigt i F&U og samtidig returnere indtægter til sine aktionærer i form af udbytte.

Denne sikkerhed vil snart begynde at tiltrække investorer, når virksomhedens forventede vækstrate begynder at realiseres.