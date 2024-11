Soho House på 30: Kan klubben for næsten £3.000 om året forvandle cool til kontanter?

Da jeg trådte ind i Soho House på Greek Street i London, fødestedet for det nu globale gæstfrihedsfænomen, kunne jeg ikke undgå at føle en fornemmelse af blandingen af nyheder blandet med kreativ energi i luften.

Den græske gades beliggenhed, beliggende i hjertet af Londons pulserende Soho-distrikt, udstråler en charme, der taler til dets næsten tre årtiers historie.

Til huse i et georgiansk rækkehus, blander det tidstypiske træk med moderne design og skaber en atmosfære, der føles både tidløs og aktuel.

Men under den polerede overflade og summende atmosfære står Soho House i 2024 over for et stigende pres for at bevise, at det kan være mere end blot en evigt tabsgivende virksomhed.

Efter at være blevet børsnoteret i 2021, har virksomheden kæmpet for at overbevise investorer om, at dens forretningsmodel med eksklusive private medlemsklubber kan omsættes til bæredygtige overskud.

Da det går ind i sit 30. år med drift, befinder Soho House sig ved en korsvej.

Kan det til £2.950 for et ‘Every House’-medlemskab bevare sin kølige faktor og eksklusive appel, samtidig med at den opnår den vækst og finansielle stabilitet, som offentlige markeder kræver?

Soho Houses tal tegner et komplekst billede

I sin indtjeningsrapport for 2. kvartal 2024 fremhævede Soho House flere positive tendenser.

Det globale medlemstal voksede til 204.000, mens ventelisten for potentielle nye medlemmer voksede til 111.000.

Medlemsindtægterne steg med 16 % i forhold til året før. Selskabets justerede EBITDA voksede til £26 millioner for kvartalet.

Alligevel erklærede Soho House stadig et samlet tab, da det fortsætter med at investere kraftigt i at ekspandere til nye lokationer rundt om i verden.

De seneste åbninger omfattede virksomhedens første sydamerikanske forpost i São Paulo samt nye huse i Mexico City og Portland.

Udviklingspipelinen for de kommende år inkluderer planlagte lokationer i blandt andet New Delhi, South Mumbai, Manchester, Milano, Madrid og Tokyo.

Denne aggressive vækststrategi har efterladt Soho House beklædt med £502 millioner i gæld fra begyndelsen af 2024.

Selskabets aktiekurs er faldet over 56% fra 2021-børsnoteringsniveauet, hvilket afspejler investorskepsis over for dets vej til rentabilitet.

I februar 2024 offentliggjorde shortsælgeren Glasshouse Research en sønderlemmende rapport om Soho Houses finanser, der dragede lidet flatterende sammenligninger med den fejlslagne WeWork-virksomhed.

For administrerende direktør Andrew Carnie, som overtog tøjlerne fra grundlæggeren Nick Jones i slutningen af 2022, er det en formidabel udfordring at tackle dette økonomiske pres og samtidig bevare Soho Houses omhyggeligt dyrkede brand.

“Vi ved, at det er en tre- til fem-årig plan,” sagde Carnie i et nyligt interview med henvisning til virksomhedens bestræbelser på at opnå konsekvent rentabilitet.

Denne tidslinje kan dog sætte investorernes tålmodighed på prøve, som allerede har udholdt mange års tab.

Udvidelse midt i udfordringer

Virksomhedens hybride forretningsmodel byder på unikke udfordringer.

Mens medlemsgebyrer giver en stabil indtægtsbase, står Soho House stadig over for de operationelle kompleksiteter og høje faste omkostninger ved at drive restauranter, barer, hoteller og co-working-rum på tværs af sine ejendomme.

Dette efterlader den udsat for økonomisk modvind og ændringer i forbrugeradfærd på måder, som en ren abonnementsvirksomhed ikke er.

Derudover har Soho Houses aggressive ekspansion krævet store forudgående investeringer i ejendomsudvikling og renoveringer.

Nye husåbninger genererer ofte tab i deres indledende opstartsperiode, før de når udløb.

Selvom denne vækstfokuserede strategi hjalp med at opbygge Soho House til et globalt brand, er det sket på bekostning af rentabilitet på kort sigt.

Virksomheden har også været nødt til at navigere i bredere skift i arbejds- og sociale mønstre fremskyndet af pandemien.

Med flere mennesker, der arbejder eksternt, kan tiltrækningen ved dedikerede co-working-rum og forretningsorienterede klubfaciliteter være blevet mindre for nogle medlemmer.

Soho House har tilpasset sig ved at fremhæve dets fritids- og gæstfrihedstilbud, men denne overgang tager tid og investering.

Da Soho House går ind i sit fjerde årti, står det ikke over for nogen mangel på udfordringer.

At opnå rentabilitet, samtidig med at man afværger nyere konkurrenter og bevarer sin cool faktor, vil kræve behændig ledelse og fortsat innovation.

Virksomhedens vedvarende tiltrækningskraft og globale skala giver et stærkt fundament at bygge videre på, men tiden tikker for Carnie og hans team for at bevise, at Soho House kan være mere end blot en evigt tabsgivende virksomhed.