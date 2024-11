En nylig rapport fra Verdensbanken fremhæver et presserende globalt problem: 8,5 % af verdens befolkning – omkring 700 millioner mennesker – lever i ekstrem fattigdom, defineret som at overleve for mindre end 1,90 USD om dagen.

På trods af fremskridt med at reducere andelen af dem, der lever i fattigdom siden 1990’erne, er det faktiske antal mennesker, der står over for disse barske forhold, forblevet stabilt på grund af befolkningstilvækst, især i regioner med høj fattigdom, såsom Asien.

Asien spiller en væsentlig rolle i det globale fattigdomslandskab, hvor lande som Indien, Bangladesh og Indonesien huser store befolkninger, der kæmper for at få adgang til vigtige tjenester, uddannelse og sundhedspleje.

Statista rapporterer, at Verdensbanken anvender forskellige fattigdomstærskler, med $3,65 per person per dag gældende for lavere mellemindkomstlande og $6,85 for øvre middelindkomstbefolkninger.

Det anslås, at i 2024 vil cirka 1,7 milliarder mennesker (21,4%) og 3,5 milliarder mennesker (43,6%) leve under disse respektive fattigdomsgrænser.

Kilde: Statista

Medvirkende faktorer til global fattigdom

Flere indbyrdes forbundne faktorer bidrager til den vedvarende fattigdom i Asien.

Hurtig befolkningstilvækst, indkomstulighed, utilstrækkelige jobmuligheder, utilstrækkelige sociale sikkerhedsnet og miljøforringelse er afgørende årsager til denne igangværende krise.

Landdistrikter er særligt sårbare på grund af begrænset adgang til væsentlige tjenester og økonomiske muligheder.

Konsekvenserne af fattigdom er alvorlige, især for børn, der ofte mangler adgang til uddannelse, hvilket gør dem mere modtagelige for sult og sygdomme, der kan forebygges.

Kvinder og piger står typisk over for de største udfordringer og støder på betydelige barrierer for uddannelse, sundhedspleje og økonomisk fremgang.

De uhyggelige levevilkår i byernes slumkvarterer, især i lande som Indien og Bangladesh, illustrerer tydeligt forholdene for dem, der er fanget i ekstrem fattigdom.

For effektivt at bekæmpe global fattigdom i Asien er målrettede politikker og samarbejdsbestræbelser mellem regeringer, ikke-statslige organisationer (NGO’er) og den private sektor afgørende.

Nøgleinitiativer omfatter investering i uddannelse og erhvervsuddannelse, fremme af bæredygtigt landbrug og udvikling af landdistrikter, forbedring af sundhedssystemer og fremme af retfærdig økonomisk vækst med særlig fokus på kvinder, børn og etniske minoriteter.

At nå målene for bæredygtig udvikling (SDG’erne) og udrydde fattigdom inden 2030 kræver, at nationer tackler de unikke udfordringer, som regioner som Asien står over for.

Ved at implementere målrettede politikker og fremme inklusiv vækst kan landene gøre væsentlige fremskridt med at reducere global fattigdom og fremme et mere retfærdigt samfund.

Samarbejde og en fælles indsats er afgørende for at drive bæredygtig udvikling og sikre en bedre fremtid for kommende generationer.