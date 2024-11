WBIT, ENA og MOG giver tocifrede ugentlige gevinster, da Bitcoin genvinder $68K

Bitcoin nærmer sig sit 3-måneders højdepunkt efter at have overtrådt $68k for første gang siden slutningen af juni, og rallyet var primært drevet af amerikanske præsidentkandidater, der portrætterede en mere støttende holdning til kryptovalutaer.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Altcoins-markedet steg også sammen med flagskibets kryptovaluta, og de fleste af de 99 bedste tokens endte ugen i overskud.

Advertisement

WBIT, ENA og Mog var ugens højeste vindere, og de har hver især sikret sig mere end 30 % i løbet af de seneste syv dage.

Tidligere på ugen tog Bitcoins rally fart, da den voksende mulighed for Donald Trumps tilbagevenden til Det Hvide Hus styrkede markedets tillid.

Den tidligere præsident, som åbent har støttet kryptovalutaer, lovede at omdanne USA til et globalt krypto-hub, der giver energi til en stor del af kryptosamfundet, som ser en republikansk sejr som en sejr for sektoren og også bullish for prisen på Bitcoin.

Tilføjelse af brændstof til det bullish momentum var nylige bemærkninger fra Kamala Harris, den demokratiske præsidentkandidat, som lovede at støtte kryptovenlige regler og sikre en klar ramme for innovative teknologier, der giver håb om bipartisk støtte i rummet.

Mens Harris-kampagnen ikke har været så åbenmundet om kryptovalutaer som Trump, tror mange, at demokraterne måske varmer op til kryptovalutaer.

Nogle fortalere for kryptomarkedet som BlackRock CEO Larry Fink og Alexander Grieve, Vice President of Government Affairs hos venturefirmaet Paradigm, har dog bemærket, at fremtiden for krypto i USA er positiv, uanset hvem der vinder.

Med amerikanske valg, der i øjeblikket driver markedsopgangen, har andre faktorer som Federal Reserves rentenedsættelse i september, og voksende institutionelle interesse og hvalaktivitet også hjulpet med at opretholde Bitcoins oktoberrally.

Krypto Fear & Greed Index sad på 73 sammenlignet med 32 i sidste uge, hvilket viser, at handlende føler sig meget mere bullish og ivrige efter at tage risici. Stigende grådighedsniveauer øger dog også sandsynligheden for en potentiel tilbagetrækning.

Ifølge flere analytikere på X handlede BTC tæt på et vigtigt niveau omkring $68.500-mærket, som tyre skal erobre.

Hvis momentumet forbliver stærkt på dette område, forventer analytikere, at dette rally vil fortsætte, med chancer for, at BTC snart rammer et nyt all-time high.

Under skrivningen var BTC nede med lidt over 6% fra dets tidligere rekordhøje rekord i midten af marts.

Den pseudonyme erhvervsdrivende Rekt Capital fremhævede for nylig, at et Bitcoin-udbrud er forsinket, hvilket trækker paralleller med tidligere Halving-cyklusser.

Han bemærkede, at Bitcoin i 2020 brød ud 163 dage efter halveringen og 154 dage i 2016-cyklussen.

Denne gang har Bitcoin været i en genakkumuleringsfase i 187 dage, hvilket tyder på, at hvis historien gentager sig, kan et rally snart være i horisonten.

Typisk antyder en længere genakkumuleringsfase ofte et stærkere grundlag for potentielle prisbevægelser, hvilket kan føre til et mere kraftfuldt breakout sammenlignet med de tidligere cyklusser.

Samlet set var der ingen mangel på bullish prisforudsigelser for Bitcoin i løbet af ugen, hvor den seneste kom fra Bitwise CIO Matt Hougan, som hævdede, at prisen var på vej mod sekscifret.

I skrivende stund genteste Bitcoin supportniveauet på $68.500, hvilket viste en stigning på 2,15 % i løbet af de seneste 24 timer og en stigning på 10,3 % for ugen.

I mellemtiden var de bedste vindere på altcoin-markedet:

WhiteBIT mønt

Copy link to section

WhiteBIT Coin (WBT) oplevede de største gevinster i løbet af de sidste 7 dage med en stigning på 49% og byttede hænder til $17,58, mens markedsværdien nåede et rekordhøjt niveau på $2,54 milliarder den 18. oktober.

Dette skubbede mønten som den bedste vinder blandt de førende 100 kryptovalutaer efter markedsværdi pr. data fra CoinGecko.

Kilde: CoinMarketCap

WBT’s rally faldt sammen med en stigning i handelsvolumen fra $7,85 millioner den 11. oktober til over $11 millioner under skrivning.

WBT er det oprindelige token for den europæiske centraliserede kryptobørs WhiteBIT. For nylig har WhiteBIT opnået niveau 1-certificering under Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Denne certificering, som bekræftede, at platformen overholder bedste praksis for svigforebyggelse og datasikkerhedsprotokoller, var en vigtig katalysator, der drev WBT’s prisstigning.

Athena

Copy link to section

Ethena (ENA) steg 30,2 % i løbet af de sidste 7 dage og handlede til 0,42 USD med markedsværdien på 1,16 milliarder USD under skrivning.

Kilde: CoinMarketCap

En vigtig katalysator bag ENA’s seneste prisstigning er den fortsatte udvidelse af Ethena-økosystemet.

Ethena Labs godkendte for nylig et centralt forslag om at integrere Ethereal, en decentraliseret børs drevet af USDe stablecoin, i sit reservestyringssystem.

Denne integration forventes at øge likviditeten og anvendeligheden for ENA-tokens i Ethena-økosystemet, hvilket øger deres appel til både brugere og investorer.

Derudover afslørede Ethenas udviklere planer i sidste uge om at allokere $46 millioner fra reservefonden til tokeniserede aktiver, hvilket tilføjede yderligere diversificering til deres finansielle strategi.

Mog mønt

Copy link to section

Mog Coin (MOG), den tredjestørste ugentlige vinder og en mem-mønt på Ethereum, steg 27,2% i løbet af de sidste 7 dage, og vekslede hænder til $0,0000021 på pressetidspunktet.

Kilde: CoinMarketCap

Desuden stod altcoins markedsværdi på $821,6 millioner, mens dens daglige handelsvolumen svævede omkring $34,9 millioner, hvoraf størstedelen var koncentreret om Gate.io efterfulgt af Bybit og Uniswap V2.

Fællesskabets stemning omkring meme-mønten var meget bullish, og mange så en yderligere stigning i dens pris pr. data fra CoinMarketcap.

Desuden var mange X-brugere shilling meme-mønten og kaldte den den første ‘kulturmønt’ og forudsagde, at den kunne nå en markedsværdi på 1 milliard USD på kort sigt.