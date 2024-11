Brasiliens centralbankchef opfordrer til hurtig handling for at styre inflationsforventningerne

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Ved en nylig begivenhed arrangeret af 20-20 Investment Association udtrykte Roberto Campos Neto, chefen for Brasiliens centralbank, bekymring over landets stigende inflationsforventninger.

Han understregede det presserende behov for at bringe inflationen tilbage til målet på 3 % og forsikrede publikum om politikernes urokkelige forpligtelse til at nå dette mål.

Campos Neto understregede vigtigheden af nøje at holde øje med inflationen i servicesektoren, især givet tegn på et stramt arbejdsmarked.

Han gentog også, at de politiske beslutningstagere har valgt at afstå fra at træffe øjeblikkelige monetære beslutninger og i stedet foretrækker at nøje vurdere den ændrede økonomiske situation.

Sporing af økonomiske tendenser

Han tilføjede, at mens forbrugerpriserne i Brasilien var i overensstemmelse med centralbankens mål, afslørede de seneste data et bekymrende gap i forventningerne, som det ses af både markedsundersøgelser og erhvervsundersøgelser.

Denne forskel tyder på en afvigelse fra det erklærede inflationsmål, ligesom inflationsprognoser baseret på markedspriser.

Med tegn på, at inflationsforventningerne ikke var forankrede, handlede centralbanken i sidste måned beslutsomt ved at hæve styringsrenten med 25 basispoint til 10,75 %.

Campos Neto understregede behovet for at bringe inflationen i overensstemmelse med det fastsatte mål og bekræftede centralbankens beslutsomme tilgang til at opfylde dette mandat fra regeringen.

Ser fremad på politiske retninger

Mens centralbanken forbereder sit kommende pengepolitiske møde i november, forventer mange i markedet en mulig stigning på 50 basispoint.

Campos Neto udtrykte overraskelse over arbejdsmarkedets fortsatte styrke på trods af stigende låneomkostninger, hvilket delvist forbinder denne robusthed med igangværende finanspolitisk stimulans.

Centralbankchefen påpegede, at Brasiliens økonomiske resultater konsekvent har overgået forventningerne, delvist takket være de strukturelle reformer, der er blevet vedtaget i løbet af de sidste fem til ti år.

Disse reformer har været afgørende for at drive økonomisk vækst og modstandskraft i et udfordrende makroøkonomisk miljø.

Som konklusion er Brasiliens centralbank forpligtet til at håndtere inflationsudfordringer og opretholde makroøkonomisk stabilitet.

Campos Netos bemærkninger fremhæver det afgørende behov for at bringe inflationen på linje med målene og forfølge omhyggelige monetære strategier, der fremmer bæredygtig økonomisk vækst midt i et stadigt skiftende økonomisk landskab.