Celestia frigiver over 80 % af cirkulerende forsyninger om ti dage: hvad er det næste for TIA-prisen?

Celestia (TIA) udviste en bullish holdning i mandags, en stigning på 4 % i løbet af den seneste dag, da Bitcoin flirter med $70.000-mærket og skifter i øjeblikket hænder til $69.020.

I mellemtiden viser økosystemudviklingen, at TIA ikke kunne udnytte det længe ventede “Uptober”-rally.

Kryptoprojektet vil låse op for 80,23% af Celestias cirkulerende forsyning (vurderet til cirka $1,06 milliarder til tokens nuværende pris) den 30. oktober.

Den enorme udgivelse har udløst bekymringer om forstørret salgsmomentum, hvilket ville oversætte til faldende TIA-priser.

Celestia optrend truet, da massiv token-frigivelse nærmer sig

Blockchain-projektet forbereder sig på at låse op for over 175 millioner tokens på mindre end ti dage.

Det har flyttet opmærksomheden til dens oprindelige mønt, TIA, som fortsat er klar til bemærkelsesværdig volatilitet i de kommende sessioner.

Chaikin Money Flow Indicator understøtter det potentielle prisfald, hvilket signalerer et fald under $5-mærket.

CMF’en sporer pengestrømmen ind og ud af et kryptoaktiv. Et positivt tal antyder en opadgående holdning, mens negative værdier indikerer bjørnedominans.

TIA’s CMF er faldet i den seneste måned, ned fra 0,23 den 23. september til -0,18 den 9. oktober, før den vendte til tryktidsniveauer på 0,01.

Det understreger reducerede pengestrømme til Celestia-økosystemet.

I mellemtiden kan den kommende token-oplåsning udløse nedadgående genoptagelser, efterhånden som flere spillere trækker sig ud for at undslippe forstørret salgspres.

Yderligere udskrev altcoinen en hoved-skulder-formation – et mønster, der signalerer potentielle trendvendinger.

Betydelige fald dukker ofte op, når tokens pris dykker under opsætningens halsudskæring. Sådan et træk ville styrtdykke TIA under $4,73-udskæringen.

Altcoinen kunne udholde et dyk på 56% fra sin nuværende pris på $6,04, hvilket tager TIA mod det laveste $3,87.

Celestias aktuelle prisudsigter

TIA handles til $6,04 efter at have fået 4% på sit daglige diagram. Mens stigningen på 80 % i 24-timers handelsvolumen indikerer bullish dominans og opadgående fortsættelse, kan den kommende $1,04 milliarder token-oplåsning udsætte den opadgående fest.

Bjørne vil sandsynligvis dukke op dage, der fører til den massive token-oplåsningsbegivenhed, da forstørret udbud inspirerer salgsaktiviteter.

Entusiaster bør se mønsterets halsudskæring på omkring $4,73-mærket. Fortsat svaghed ved denne barriere vil kræve prisskiltet på $3,87, hvilket styrtdykker Celestias nuværende værdi med 56%.

Stabilitet over $4,73 kan dog tilskynde til bullish aktivitet. Det kunne få TIA til at stige til $7,30, før et potentielt købspres driver den til $10,40.

Entusiaster vil sandsynligvis se, hvordan den kommende token-udgivelse vil påvirke TIA’s præstation under og efter de længe ventede oktober-stævner.