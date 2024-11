CSI 300 svinger, Hang Seng falder midt på markedet, mens guld rammer rekordhøjt

Globale markeder navigerede i en blanding af geopolitiske risici og økonomiske politiske ændringer i mandags, med nøgleindeks, der viste varierende resultater.

Kinas CSI 300-indeks svingede mellem stigninger og tab, Hang Seng-indekset i Hongkong faldt med 0,6 %, og futures for S&P 500 steg højere efter seks ugentlige stigninger i træk.

I mellemtiden nåede guld et rekordhøjt niveau på $2.730 pr. ounce, hvilket afspejler øget efterspørgsel, da investorer søgte sikre aktiver.

Kina sænker udlånsrenterne for at stimulere økonomisk vækst

Kinas centralbank gennemførte nedskæringer i sine udlånsbenchmarks i et forsøg på at genoplive væksten og stabilisere boligsektoren.

Den etårige prime-rente for lån blev reduceret til 3,10% fra 3,35%, mens den femårige rente, som påvirker realkreditlån, blev sænket til 3,60% fra 3,85%.

Kursjusteringerne er i overensstemmelse med Politbureauets direktiv om aggressive monetære lempelser.

“PBOC’s beslutning forstærker dens fokus på økonomisk støtte,” sagde Beckly Liu, leder af Kinas makrostrategi hos Standard Chartered Plc.

“Det signalerer også en forpligtelse til at løse udfordringerne på ejendomsmarkedet.”

Offshore-yuanen forblev stabil på 7,11 per dollar, hvilket afspejler en forsigtig optimisme om virkningen af disse tiltag.

Guldet stiger midt i Mellemøstens spændinger og USA’s valgusikkerhed

Guldpriserne steg til et rekordhøjt niveau på $2.730 pr. ounce, drevet af eskalerende geopolitiske spændinger.

Investorer reagerede på rapporter om en droneeksplosion nær den israelske premierminister Benjamin Netanyahu’s bolig, hvilket vækkede frygt for konflikt mellem Israel og Iran.

Med det amerikanske præsidentvalg nærmer sig, positionerer markederne sig for et potentielt ustabilt resultat. Finansanalytikere advarer om, at ændringer i politik under en ny administration kan påvirke globale markeder.

“Usikkerheden omkring valget gør guld til en attraktiv sikring mod geopolitiske og økonomiske risici,” siger Bruce Pang, cheføkonom hos Jones Lang LaSalle Inc.

Indtjening fra Tesla og Boeing bidrager til markedsdynamikken

Amerikanske indtjeningsrapporter øger markedsvolatiliteten, og Tesla og Boeing er planlagt til at offentliggøre deres kvartalsresultater den 23. oktober.

Teslas nylige afsløring af Cybercab har sat spørgsmålstegn ved produktionsmål, mens Boeing står over for udfordringer fra arbejdskonflikter og produktionsforsinkelser.

Boeing-arbejdere skal stemme om en ny kontrakt den 23. oktober, som omfatter en lønstigning på 35 % over fire år.

Investorer følger nøje med i resultatet, da det kan påvirke virksomhedens produktionsplan og økonomiske sundhed.

Globale møder og økonomiske data i fokus

Denne uge byder også på vigtige internationale møder, herunder IMF og Verdensbankens årlige samlinger i Washington.

Diskussioner vil dække inflation, geopolitiske spændinger og økonomiske politikker midt i igangværende konflikter i Ukraine og Mellemøsten.

I mellemtiden vil Rusland være vært for et BRICS-topmøde, hvor ledere fra Brasilien, Indien og Kina deltager sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin.

Markedsdeltagere vil også holde øje med udgivelser af økonomiske data fra eurozonen, Storbritannien og USA.

Cryptocurrency holder fast, da Bitcoin nærmer sig $70.000

Bitcoin forblev stabil i nærheden af $68.784, og nærmede sig $70.000-mærket sidst nået i juni.

Stigningen i efterspørgslen efter kryptovalutaer falder sammen med stigende interesse for amerikanske børshandlede fonde (ETF’er), der er knyttet til digitale aktiver. Ethereum steg også 0,8% og nåede $2.733.

Markedsudsigter midt i geopolitisk og økonomisk usikkerhed

Blandingen af geopolitiske risici, ændringer i den økonomiske politik og indtjeningsrapporter for virksomheder udgør et udfordrende landskab for investorer.

Kinas bestræbelser på at sænke udlånsrenterne vil være en nøgletest for dets evne til at stimulere vækst, mens energimarkederne sandsynligvis vil forblive volatile.

Råoliepriserne steg 0,4 % til 69,50 USD pr. tønde, hvilket understreger bekymring over inflationspres.

“Den politiske udvikling og markedsvolatiliteten vil forblive primære drivkræfter i optakten til det amerikanske valg,” sagde Barclays-strateg Themistoklis Fiotakis.