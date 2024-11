Kina sænker udlånsrenterne for at genoplive økonomien og stabilisere boligmarkedet

Kina har reduceret sine benchmark-udlånsrenter i et forsøg på at stimulere økonomisk vækst og adressere et kæmpende boligmarked.

Den etårige prime rente (LPR) blev sænket til 3,10 % fra 3,35 %, mens den femårige LPR blev reduceret til 3,60 % fra 3,85 %.

Disse tiltag følger en række monetære lempelser, som blev indført af People’s Bank of China (PBOC) i slutningen af september.

Denne seneste reduktion overstiger forventningerne hos økonomer, som havde forudsagt en mindre nedsættelse på 20 basispoint på tværs af begge udlånsrenter.

I stedet er størrelsen af nedskæringerne, der spænder fra 20 til 25 basispoint, på linje med tidligere udtalelser fra PBOC-guvernør Pan Gongsheng, hvilket tyder på en mere aggressiv tilgang til monetære lempelser.

Målrettet låntagning og markedsstabilisering

LPR er fastsat af et konsortium af store kinesiske banker og fungerer som et centralt referencepunkt for prisfastsættelse af lån.

De fleste nye og eksisterende lån er knyttet til den etårige LPR, mens den femårige sats spiller en afgørende rolle for fastsættelse af realkreditomkostninger og andre langsigtede låns prisfastsættelse.

Nedsættelserne kommer som led i en bredere strategi, der skal tilskynde husholdninger og virksomheder til at låne mere ved at sænke renten og øge likviditeten.

Disse tiltag har til formål at øge udlånet, standse ejendomsmarkedets tilbagegang og i sidste ende genoprette det økonomiske momentum.

“De større nedskæringer bekræfter PBOC’s forpligtelse til hurtigere monetære lempelser og afspejler politbureauets nylige fremstød for mere kraftfulde rentenedsættelser,” sagde Beckly Liu, leder af Kinas makrostrategi hos Standard Chartered Plc.

Yuan- og obligationsmarkederne reagerer med stabilitet

Efter meddelelsen forblev offshore-yuanen stabil på omkring 7,12 per dollar.

I mellemtiden forblev Kinas 30-årige statsobligationsrente uændret på 2,3 % på trods af lave handelsvolumener. Den afdæmpede markedsreaktion tyder på, at rentenedsættelserne stort set var forudset.

Kinas øverste politiske beslutningstagere havde tidligere understreget vigtigheden af at revitalisere ejendomsmarkedet, som spiller en afgørende rolle i landets økonomi.

På et møde i politbureauet i september lovede embedsmænd at gennemføre betydelige rentenedsættelser og indføre foranstaltninger for at forhindre yderligere forværring i ejendomssektoren.

Bruce Pang, cheføkonom for Greater China hos Jones Lang LaSalle Inc., bemærkede, at de større end ventede nedskæringer signalerer regeringens vilje til at stabilisere boligmarkedet.

Yderligere lempelsestiltag sandsynlig

PBOC har indikeret, at yderligere monetære lempelser kan være i horisonten.

Guvernør Pan Gongsheng antydede muligheden for endnu en reduktion af reservekravsforholdet (RRR) med 25 til 50 basispoint ved årets udgang for at øge bankernes udlånskapacitet.

Selvom der ikke forventes yderligere rentenedsættelser i år, mener analytikere, at PBOC kan handle mere aggressivt, hvis der opstår uventede økonomiske chok.

Kinas største statsejede långivere reducerede også deres indlånsrenter i sidste uge, et skridt, der skulle afbøde virkningen af lavere lånerenter på bankernes avance.

Et afgørende øjeblik for Kinas økonomi

De seneste rentenedsættelser markerer endnu et skridt i Kinas bestræbelser på at navigere i et udfordrende økonomisk landskab. Da ejendomsmarkedet står over for modvind, og forbrugernes stemning forbliver skrøbelig, håber regeringen, at disse tiltag vil genoplive låntagning og forbrug.

Mens PBOC’s handlinger sigter mod at opretholde stabilitet på de finansielle markeder, advarer økonomer om, at deres effektivitet vil afhænge af forbrugernes og investorernes tillid.

Med yderligere politiske værktøjer til sin rådighed kan centralbanken blive nødt til at balancere yderligere lempelser med langsigtet finansiel stabilitet.