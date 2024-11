Er der mere opad til guld og sølv i vente?

Federal Reserve Bank of Dallas præsident, Lorie Logan, sagde mandag, at hun ser flere rentenedsættelser forud for Feds politiske møde i november.

“Hvis økonomien udvikler sig, som jeg i øjeblikket forventer, kan en strategi med gradvist at sænke styringsrenten mod et mere normalt eller neutralt niveau hjælpe med at styre risiciene og nå vores mål,” sagde Logan i teksten til en tale, der skal holdes for Securities Industry and Financial Markets Association årsmøde i New York.

Guld og sølv stiger med optimisme over amerikanske rentenedsættelser, da der forventes mere opad i priserne i de kommende måneder.

I skrivende stund var guld på COMEX på $2.736,05 per ounce, en stigning på 0,2% fra forrige lukning.

Kontrakten havde ramt et rekordhøjt niveau på $2.755,30 per ounce.

I tilfælde af sølv var decemberkontrakten på COMEX på $33,875 per ounce, en stigning på 2%. Kontrakten er tæt på et maksimum på mere end 12 år.

Amerikansk økonomi “stærk og stabil”

Logan sagde, at den amerikanske økonomi er “stærk og stabil”, men “meningsfuld usikkerhed er fortsat i udsigterne” omkring stigende risici for arbejdsmarkedet.

Logan sagde:

Fed “blir nødt til at forblive smidig og villig til at justere, hvis det er relevant.

Logans kommentarer kommer midt i udbredte forventninger om, at Fed vil sænke renten med 25 basispoint på sit møde i november.

Den amerikanske centralbank satte renten ned med 50 bps i september, hvilket overraskede markedet.

Markedet forventede endnu en rentenedsættelse på 50 bps i begyndelsen af oktober, men varmere inflation i USA og et robust arbejdsmarked har fået handlende til at skære ned på deres forventninger.

Kina bebuder nedsættelser af lånerenterne

Kina annoncerede lidt større end forventet nedsættelser af både dets etårige og femårige primære lånerenter.

Kitco News sagde:

Alligevel har de kinesiske myndigheder ikke indfriet markedets forventninger, når det kommer til finanspolitisk stimulans.

“Investorer har levet på håbet, men har kun lidt skuffelse siden sidste måned, hvor der var forsikringer om, at der ville komme penge til at hjælpe med at støtte Kinas urolige ejendomsmarked,” blev mægler SP Angel citeret af Kitco News.

Kinas økonomi er vigtig for efterspørgslen efter metaller, da landet er en af de største forbrugere af ædle metaller og uædle metaller.

Tekniske udsigter for guldbarrer

Eksperter mener, at guldpriserne har mere opadrettet potentiale, da enhver form for amerikanske rentenedsættelser sandsynligvis vil understøtte følelser i markedet.

Lavere renter nedbringer låneomkostningerne for offentligheden og øger samtidig likviditeten i økonomien.

Det gør det lettere for flere investeringer i råvarer.

Ifølge Kitco.com forventes guldpriserne at opbygge en stærk modstand mod $2.800 pr. ounce.

Første modstand ses ved $2.775.00 og derefter ved $2.800.00, sagde Kitco i en rapport.

Support ses til $2.708,70 per ounce.

For sølv har ædelmetallet en stærk overordnet teknisk fordel på kort sigt, sagde Kitco.

Jim Wyckoff, analytiker hos Kitco, sagde i en rapport:

Silver Bulls’ næste opsideprismål er at lukke priser over solid teknisk modstand på $37,50.

Modstand for sølvkontrakter ses på $34,75 per ounce, og derefter på $35 per ounce. Støtte til sølv er på $33,225 per ounce.