Er IONQ-aktier et bedre valg end Microsoft til eksponering for kvantecomputere?

Quantum computing har været fronten og centrum for de finansielle debatter i år – især blandt investorer på udkig efter den næste store ting efter kunstig intelligens.

To navne, der tilbyder rigelig eksponering for kvantecomputere, som mange mener kan revolutionere verden, som vi kender den og tjene som en langsigtet katalysator for aktiemarkedet i de kommende år, omfatter Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) og IONQ Inc (NYSE: IONQ).

Selvom MSFT helt sikkert fører med hensyn til stabilitet, er der grund til at vælge IONQ-aktier frem for Microsoft for eksponering for kvantecomputere, især hvis du har den passende risikoappetit. Lad os undersøge hvorfor.

IONQ aktie vs MSFT: hvilken er det bedste valg?

Quantum computing er en af de gazillioner ting, som Microsoft er forpligtet til i øjeblikket.

Så den teknologiske titan afslører ikke den procentdel af omsætningen, den genererer fra kvanteberegning.

IONQ, på den anden side, er et rent spil, der tilbyder direkte eksponering for kvanteberegning. I september overgik den 99,9 % to-qubit-gatefidelitet på sin næste generations barium-udviklingsplatform.

MSFT har en one-up over dette New York-børsnoterede firma, da det i øjeblikket betaler et udbytte på 0,80 %.

Men IONQ-aktien er mere end fordoblet i løbet af de sidste tre måneder, hvilket indikerer, at den er i sin eksplosive fase i skrivende stund.

Microsoft er på den anden side en relativt tilbagelænet investering, der lover sunde om end ikke voldsomme afkast på lang sigt.

Wall Street ser i øjeblikket en opside i MSFT aktiekursen til $497 i gennemsnit, hvilket tyder på potentiale for yderligere 20% gevinst herfra.

IONQ mere end fordoblede sin omsætning i andet regnskabsår

IONQ er i øjeblikket ikke et rentabelt navn, der kan gøre investorer forsigtige med at opbygge en betydelig position i det.

Men det er sikker på, at omsætningen vokser i et accelereret tempo.

I slutningen af august rapporterede det New York-børsnoterede firma for 11,4 millioner dollars i salg for sit andet finansielle kvartal – en kæmpe stigning på 106% i forhold til samme kvartal sidste år.

Endnu vigtigere er det, at virksomhedens ledelse forventer, at det momentum vil fortsætte, og forventer $38 millioner i omsætning for dette år eller 73% højere end $22 millioner i 2023.

Investorer burde have det bedre med at investere i IONQ-aktier, også fordi de allerede arbejder med bemærkelsesværdige navne som Oak Ridge National Laboratory og Hyundai.

Firmaet med hovedsæde i Maryland har endda også et partnerskab med Microsoft.

Alt i alt kan investering i IONQ være et risikabelt spil, men det kan meget vel også give lukrative afkast, hvis det fortsætter med at vokse i et hurtigt tempo.

Det vil derfor ikke være den værste idé at sikre sig en position i IONQ på et fald i aktiekursen, der måtte blive til virkelighed i de kommende uger.