Japans DPP-leder lover kryptoskattelettelser og reguleringsreformer forud for valget

Lederen af Japans Demokratiske Parti for Folket (DPP), Yuichiro Tamaki, har lovet at reformere landets kryptobeskatning, hvis han bliver valgt.

Hans forslag, som han annoncerede via et tweet søndag, har til formål at skifte fra at behandle digitale aktiver som diverse indkomster til en flad skattesats på 20 %.

Planen omfatter også eliminering af skatter på transaktioner, der involverer udveksling af et kryptoaktiv med et andet.

Denne reform kan have betydelige konsekvenser for Japans Web3-økosystem, hvilket potentielt kan placere landet som et knudepunkt for digitale aktiver og innovation.

Hvordan vil Japans skatteændringer påvirke token-økonomien?

Tamakis forslag, med titlen “understøttelse af token-økonomien ved hjælp af kryptoaktiver”, søger at give en klar lovgivningsramme for digitale aktiver i Japan.

Det har til formål at fremme væksten af en økonomi, der udnytter Web3 og NFT’er.

DPP’s politik inkluderer at hæve gearingsgraden fra 2x til 10x og introducere cryptocurrency exchange-traded funds (ETF’er) på det japanske marked. De foreslåede foranstaltninger kan tiltrække investorer og virksomheder til Japan, især dem, der leder efter en mere gunstig skatteordning for handel med digitale aktiver.

Det er ikke første gang, Tamaki har presset på for ændringer i Japans kryptoskattelovgivning. Sidste år argumenterede han for, at Japan var nødt til at “promovere Web3” og “token-økonomien” ved at indføre en fast skattestruktur for digitale aktiver.

Han fremhævede behovet for at handle hurtigt for at “forhindre udstrømning af menneskelige ressourcer og virksomheder i udlandet.”

Tamakis konsekvente fortalervirksomhed foreslår en langsigtet vision for at skabe et mere konkurrencedygtigt miljø for digitale aktiver i Japan, der er i overensstemmelse med globale tendenser i retning af kryptoregulering.

Vil krypto-ETF’er omforme Japans investeringsmarked?

Introduktionen af krypto-ETF’er er et nøgleaspekt af DPP’s løfte, som kan give japanske investorer nye muligheder for at diversificere deres porteføljer.

Ved at tilbyde reguleret adgang til digitale aktiver kan de foreslåede ETF’er hjælpe med at integrere kryptovalutaer i Japans almindelige finansielle økosystem.

Dette skift kan tilskynde detail- og institutionelle investorer til at udforske muligheder i Web3-området, hvilket potentielt kan revitalisere Japans status som et knudepunkt for finansiel innovation.

DPP er ikke alene om at opfordre til kryptoskattereformer. Det regerende Liberal Democratic Party (LDP) har også vist interesse for at reducere skatterelaterede barrierer på Web3.

LDP etablerede en NFT-politisk taskforce, kendt som “NFT Policy Review Project Team”, med det formål at gøre Japan til førende i Web3-æraen.

Sidste år udgav et LDP-parlamentsmedlem en hvidbog, der understregede behovet for Japan for at “drive innovation i Web 3.0-æraen.”

Dokumentet skitserede vigtigheden af at positionere NFT-sektoren som en ny vækstmotor for den japanske økonomi.

Tamakis bredere økonomiske vision omfatter konvertering af yen til en elektronisk valuta og fremme af udstedelse af en digital lokal valuta eller centralbanks digital valuta (CBDC).

Dette stemmer overens med globale tendenser, hvor flere lande udforsker eller lancerer digitale versioner af deres valutaer.

En CBDC kan tilbyde større effektivitet i transaktioner og bringe mere gennemsigtighed til Japans finansielle system, hvilket potentielt kan placere landet i spidsen for digital valutaadoption i Asien-Stillehavsområdet.