JPMorgan forudser stigning i sydafrikanske børsnoteringer midt i stigende økonomisk tillid

Sydafrika forbereder sig på en bølge af børsintroduktioner (IPO’er) og fundraising-aktiviteter, der skal begynde så tidligt som i 2025, efterhånden som landets økonomiske udsigter lysner efter år med svag vækst.

Ifølge JPMorgan Chase & Co. er investoroptimismen steget, drevet af den nylige dannelse af en forretningsvenlig koalitionsregering efter African National Congress (ANC) tab af sit parlamentariske flertal ved valget i maj.

Dette skift i det politiske landskab har udløst fornyet investortillid, med multinationale virksomheder, der vælter ind med kapital, et opsving i den sydafrikanske rand og obligationer, og det toneangivende aktieindeks er steget over 20 % i dollar siden juni.

Ifølge en rapport fra Bloomberg, bemærkede Edward Bell, administrerende direktør hos JPMorgan i Johannesburg,

Vi forventer, at den primære aktivitet vil stige. Efterhånden som aktiemarkedets præstationer og værdiansættelser vender tilbage til mere passende niveauer, bliver incitamentet og evnen til at udstede aktier eller børsintroduktioner en virksomhed en levedygtig mulighed.

Johannesburg Stock Exchange forbereder sig på nøglenoteringer

Midt i den positive stemning forbereder Johannesburg Stock Exchange (JSE) sig allerede på adskillige højprofilerede børsnoteringer.

Pick n Pay Stores Ltd.’s Boxer-enhed forventes at blive børsnoteret inden årets udgang, hvilket tiltrækker betydelig interesse fra investorer.

Tilsvarende er Anglo American Plc klar til at udskille sine platin- og diamantforretninger, som begge er meget ventet af markedet.

Ud over disse kommende noteringer er der voksende spekulationer om Coca-Colas potentielle børsnotering af sin afrikanske aftapningsvirksomhed, som kunne sigte mod en værdiansættelse på 8 milliarder dollars i 2025.

JSE arbejder også på at tiltrække flere indadgående og sekundære noteringer fra virksomheder med afrikanske eller syd for Sahara-bånd, hvilket giver flere muligheder for vækst i regionen.

Investortilliden vender tilbage til Sydafrika

På trods af at udenlandske investorer solgte sydafrikanske aktier for en nettoværdi på 5,5 milliarder USD i år, har indenlandske aktier, især i banksektoren, oplevet store gevinster.

FirstRand Ltd., Standard Bank Group Ltd. og Capitec Bank Holdings Ltd. er alle steget mere end 25 % siden juni, hvilket afspejler fornyet tillid til Sydafrikas økonomi.

JPMorgan forudser, at Sydafrikas økonomi vil vokse med 1 % i 2024 og med 1,4 % i 2025 efter år med gennemsnitlig BNP-vækst på under 1 %.

Bell fremhævede også den voksende efterspørgsel efter gældseksponering syd for Sahara, hvor investorer søger højere afkast og stabilitet fra regionen.

“Gældsinvestorer i vækstmarkeder leder efter eksponering syd for Sahara, da det giver et godt udbytte, og regionen har i øjeblikket mere stabile økonomiske udsigter,” tilføjede Bell.