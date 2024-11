Kreditorer udfordrer hedgefondens bud på Citgo Petroleum i retten

For nylig har kreditorer for Citgo Petroleum rejst betydelige bekymringer vedrørende en foreslået retsaftale med den amerikanske hedgefond Elliott Investment Management.

Denne aftale søger at flytte kontrollen over olieraffinaderiet fra Venezuela til hedgefonden, men den har været udsat for kritik for potentielt at låse virksomheden i et lavt tilbud.

Kreditorer hævder, at vilkårene i denne aftale kan true Citgos finansielle stabilitet og muligvis ikke opfylder Delawares lovkrav.

Amber Energys bud blev stemplet som umuligt

Ifølge Reuters udtrykker kreditorerne stærk modstand mod Elliotts datterselskab, Amber Energy, der hævder, at dets tilbud ikke er økonomisk rentabelt.

De presser på for kontante indtægter fra en retsauktion for at hjælpe med at dække misligholdelse af gæld og spørgsmål relateret til Venezuelas bevillinger.

Kreditorerne ønsker, at retten revurderer aftalen og insisterer på en gennemsigtig auktionsproces, der overholder juridiske standarder.

Bekymringerne vokser over favorisering i auktionsprocessen for Elliott’s Amber

Efterhånden som kritikken tiltager, er der opstået spørgsmål vedrørende den salgsaftale, som den retsbetjent, der forvalter auktionen, har foreslået.

Kreditorer hævder, at aftalen uforholdsmæssigt gavner Elliott’s Amber og kan overtræde etablerede domstolsregler for salget.

Auktionsprocessen bliver undersøgt for dens potentielle manglende evne til at opretholde en fair og konkurrencedygtig budatmosfære.

opfordrer til større evaluering og gennemsigtighed

I lyset af det omstridte bud fra Amber Energy opfordrer kreditorerne til en grundig revurdering af den foreslåede aftale.

De understreger vigtigheden af øget gennemsigtighed og streng overholdelse af juridiske standarder i salget af Citgo Petroleum.

Retslederen har pålagt retsbetjenten at indsamle input fra kreditorer for bedre at forstå deres perspektiver på tilbuddet.

Crystallex sigter mod auktionsprocessen

Crystallex, selskabet, der indledte retssagen mod Citgos moderselskab, PDV Holding, har kritiseret auktionsprocessen og hævder, at den har afveget fra sin tilsigtede vej.

Inddragelsen af forskellige interessenter og det komplekse juridiske landskab omkring den foreslåede aftale har rejst alarmer vedrørende det fremtidige ejerskab af Citgo Petroleum.

Sammenfattende fremhæver den igangværende debat om retsaftalen med Elliott Investment Management kompleksiteten af finansielle transaktioner inden for energisektoren.

Da forskellige interessenter fortsætter med at udtrykke forskellige meninger om aftalen, er opfordringen til gennemsigtighed, retfærdighed og overholdelse af juridiske normer mere presserende end nogensinde for at løse de ejerskabsudfordringer, som Citgo Petroleum står over for.

Interessenter anmoder om genåbning af datarummet for at forbedre mulighederne for bud

Nøglevirksomheder som as It, ConocoPhillips og Gold Reserve presser på for genåbningen af Citgos finansielle datarum, og deres krav vinder støtte.

Både It og ConocoPhillips, som har betydelige interesser i den igangværende tvist, ønsker hurtig adgang til Citgos finansielle oplysninger for at give lige vilkår for alle potentielle tilbudsgivere.

I mellemtiden har Gold Reserve, en minevirksomhed med et betydeligt krav mod Venezuela, udtalt, at det er parat til at tilbyde et mere konkurrencedygtigt forslag, når det har undersøgt Citgos data, og understreger vigtigheden af åbenhed i udbudsprocessen.

I lyset af anmodningen om at genåbne datarummet foreslår retsbetjent Robert Pincus at udsætte adgangen til den 9. december. Han har foreslået en ny salgstidslinje, der giver mulighed for en endelig beslutning i slutningen af januar.

Pincus ønsker at begrænse offentliggørelsen af Ambers finansielle oplysninger og foreslår, at der etableres et brudgebyr, hvis et bedre tilbud kommer frem.

Mens der er løbende uenigheder med kreditorerne om salgsproceduren og Elliott-aftalen, har Pincus til hensigt at dele sine anbefalinger ved et kommende retsmøde for at tage fat på de spørgsmål, som interessenterne rejser.