Litecoin (LTC) grundlægger er optimistisk med hensyn til spot ETF-godkendelse

Litecoin fik et stort løft i sidste uge, da aktivforvaltningsplatformen Canary Capital ansøgte om børsnotering af en spot- Litecoin-børshandlet fond.

Nu siger Litecoin-grundlægger Charlie Lee, at han tror, at US Securities and Exchange Commission vil give grønt lys for spot Litecoin ETF. Lee delte sit seneste optimistiske syn på LTC-cryptocurrency i kommentarer til Fox Business.

“Jeg er spændt på at se Litecoin ETF’s ansøgning fra Canary Capital. Vi ser helt sikkert en masse institutionel efterspørgsel efter Litecoin.

Dette fremgår tydeligt af den daglige vækst i Grayscale Litecoin Trust med en pris, der er over det dobbelte af NAV. I betragtning af at Litecoin er en vare, der ligner Bitcoin meget, håber jeg at se Litecoin ETF’en godkendt meget snart,” sagde Litecoin-grundlæggeren.

Fox Business-journalisten Eleanor Terrett delte Lees bemærkninger via et opslag på X den 21. oktober.

Canary Capital Litecoin ETF

Charlie Lees kommentarer kommer et par dage efter, at Canary Capital Group, grundlagt af den tidligere Valkyrie-medstifter Steven McClurg,indsendte sin formular S-1 til Canary Litecoin ETF den 15. oktober. Det er den første sådan ansøgning om en LTC ETF.

Tidligere ansøgte Canary om en ETF knyttet til XRP. Det betyder, at der er flere ansøgninger, der er rettet mod godkendelse af spot-ETF’er for tre store mønter.

SEC har kun godkendt spot krypto-ETF’er for Bitcoin og Ethereum.

Der er dog applikationer til XRP og Solana, hvor Canary Capitals LTC-applikation er den seneste til en anden kryptovaluta.

Før godkendelserne i januar, hvor 11 spot BTC ETF’er gik live i USA, havde regulatoren stoppet processen og afvist flere ansøgninger.

Ikke desto mindre åbnede godkendelserne op for spot Ethereum ETF’er, der gik live på markederne i juli efter et SEC-nik i maj.

Men mens samfundet er optimistisk over et potentielt nik til yderligere ETF’er, siger eksperter, at det er usandsynligt, at det snart er givet SEC’s håndtering af sådanne ansøgninger.

En ændring i administrationen i novembers amerikanske valg – hvis Donald Trump vinder – vil sandsynligvis præsentere en anden regulatorisk tilgang og styrke chancerne for hurtige godkendelser.

Litecoin prisudsigt

Prisen på Litecoin sprang i sidste uge, da nyheden om ETF-ansøgningen ramte markedet. Efter at have handlet tæt på $66, pressede LTC til over $72. Opadgående momentum fortsatte, da Bitcoin-prisen førte markedet højere i weekenden, hvor Litecoin ramte højdepunkter nær $76 den 20. oktober.

Santiment forklarede, hvad der ellers skubbede Litcoin-prisen op i sidste uge: on-chain-transaktioner og detailinteresse.

Seneste tilbagetog på markedet har altcoin handlet i nærheden af $71, et fald på 4,7% i de sidste 24 timer i skrivende stund.

Lee chokerede kryptoverdenen, da han afslørede, at han havde solgt alle sine Litecoin-beholdninger i december 2017.

På det tidspunkt var Litecoin-prisen steget til højder over $360 midt i tyremarkedet. Møntens nuværende værdi er omkring 82 % i rabat på det højeste niveau nogensinde over 410 USD nået i maj 2021.