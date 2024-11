Råoliepriserne stiger med 1 %, men en bearish stemning dominerer markedet

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Råoliepriserne steg mere end 1 % i mandags efter et fald på 7 % i sidste uge, da markedet fokuserede på efterspørgselsproblemer.

I sidste uge faldt oliepriserne kraftigt på grund af bekymringer over efterspørgslen fra Kina og mindskede bekymringer for potentielle forsyningsafbrydelser i Mellemøsten.

I skrivende stund var prisen på West Texas Intermediate-råolie på New York Mercantile Exchange på $69,69 per tønde, en stigning på 1,5% fra den forrige lukning.

Prisen på Brent-råolie på den interkontinentale børs var på $73,91 pr. tønde, en stigning på 1,2%.

Handlende har tyet til tilbudskøb, efter at priserne var faldet kraftigt i sidste uge.

Geopolitiske præmier på oliepriserne falder

Risikopræmien på oliepriserne på grund af den igangværende konflikt i Mellemøsten er reduceret markant i løbet af den sidste uge.

Efter at Iran havde angrebet Israel den 1. oktober steg oliepriserne med mere end 10 %. Brent-olie nåede $80 per tønde for første gang siden august.

Da Mellemøsten sidder på over halvdelen af verdens oliereserver, truer eskalerende spændinger forsyningen fra regionen.

Imidlertid faldt risikopræmien på oliepriserne derefter, da rapporter hævdede, at Israel muligvis undgår at angribe Irans oliefaciliteter i sit svar på angrebene den 1. oktober.

“Selvom bekymringer over potentielle forsyningsafbrydelser fortsætter på grund af den igangværende konflikt mellem Israel og Hizbollah, ser den umiddelbare trussel om betydelige forsyningsbegrænsninger ud til at være blevet mindre for nu,” sagde James Hyerczyk, forfatter på Fxempire.com, i en rapport.

Markedet fokuserer på OPEC-produktion

Carsten Fritsch, råvareanalytiker hos Commerzbank AG, sagde i en rapport:

Medmindre der er udviklinger, der fører til en revurdering, vil oliemarkedet sandsynligvis fokusere mere på svagere fundamentale forhold og det truende overudbud næste år.

Eksperter mener, at oliemarkedet forventes at fokusere på produktion fra Organisationen af de olieeksporterende lande og allierede, da kartellet er planlagt til at øge produktionen fra december.

“Markedet venter nu på signaler om, hvorvidt denne produktionsstigning rent faktisk vil realiseres, eller om den muligvis vil blive udskudt igen,” sagde Fritsch.

Hvis kartellet går videre med sin plan om at afvikle nogle af de frivillige produktionsnedskæringer i december, kan oliepriserne falde yderligere.

En meddelelse fra OPEC og Saudi-Arabien om at udsætte stigningen kan dog understøtte en bullish stemning.

Flere medlemmer af OPEC+-alliancen har frivilligt skåret olieproduktionen ned siden begyndelsen af dette år. Det svarer til 2,2 millioner tønder olie om dagen.

Amerikanske opgørelser giver en vis støtte

I ugen, der sluttede den 11. oktober, faldt de amerikanske råolielagre med 2,2 millioner tønder om dagen, ifølge data fra Energy Information Administration.

Tallene, som blev offentliggjort i sidste uge, kom som en smule af en lettelse efter et kraftigt fald i oliepriserne.

Rapporten viste dog også, at den amerikanske råolieproduktion steg til rekordhøje 13,5 millioner tønder om dagen i ugen, der sluttede oktober. USA er den største olieproducent i verden.

Bearish tendens til at fortsætte

Oliepriserne forventes at forblive i bjørnens territorium, da bekymring over dårlig efterspørgsel fra Kina sandsynligvis vil tynge stemningen.

I mellemtiden har både OPEC og Det Internationale Energiagentur skåret deres prognoser for vækst i olieefterspørgslen i 2024 og 2025.

Fxempire.coms Hyerczyk sagde i en rapport:

Priserne kan teste kritiske støtteniveauer med mål så lave som $63,46, hvis det bearish momentum fortsætter.

Handlende bør forblive forsigtige og holde øje med udviklingen i Mellemøsten og amerikanske økonomiske data, som kan give kortvarig prislettelse, selvom et vedvarende opsving synes usandsynligt på kort sigt