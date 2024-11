Robinhood lancerer handel med høj risikomargin i Storbritannien efter regulatorisk godkendelse

Robinhood har annonceret lanceringen af marginhandel i Storbritannien, der gør det muligt for investorer at låne penge til at forstærke deres handler. Denne udvikling, som følger platformens drøftelser med Financial Conduct Authority (FCA), vil give britiske brugere større adgang til avancerede investeringsværktøjer, der traditionelt er reserveret til en udvalgt gruppe af personer med høj nettoværdi.

Den nye marginhandelsmulighed giver britiske brugere mulighed for at udnytte deres eksisterende aktiver som sikkerhed for at erhverve yderligere værdipapirer.

I modsætning til mange britiske platforme, der begrænser marginhandel til kunder med høj nettoværdi, søger Robinhoods initiativ at demokratisere adgangen til denne handelsstrategi.

Konkurrenter, der tilbyder lignende tjenester, omfatter Interactive Brokers, IG og CMC Markets, men marginhandel er fortsat relativt ualmindeligt i Storbritannien på grund af regulatoriske bekymringer om de involverede risici.

Robinhoods indtog i marginhandel følger efter introduktionen af et værdipapirudlånsprodukt i september, som gør det muligt for brugere at tjene passiv indkomst på deres aktiebeholdning. Platformen fremmer “konkurrencedygtige” renter for sine marginlån, som spænder fra 6,25% for lån op til $50.000 til 5,2% for lån på $50 millioner og derover.

Jordan Sinclair, præsident for Robinhood UK, understregede platformens mission om at fjerne adgangsbarrierer for hverdagsinvestorer.

“Der er så mange barrierer for adgang,” udtalte Sinclair i et interview med CNBC.

I sidste ende ønsker vi at nedbryde disse stigmatiseringer og barrierer for grundlæggende investeringsværktøjer.

Han tilføjede, at for de rigtige kunder kan marginhandel være en effektiv måde at diversificere og udvide deres porteføljer på.

Marginhandel indebærer dog iboende risici, især for detailinvestorer.

Ved at bruge lånte midler kan handlende forstærke deres investeringer; for eksempel kan en investering på $10.000 i Tesla foretages med kun $1.000 på forhånd, hvis du bruger 10x gearing.

Selvom denne strategi kan give betydelige afkast på et stigende marked, øger den også potentialet for betydelige tab, hvis aktivværdien falder.

Robinhood blev oprindeligt lanceret i Storbritannien i november sidste år, men var ikke i stand til at tilbyde marginhandel indtil nu på grund af regulatoriske drøftelser.

Sinclair forklarede, at at få FCA’s tillid indebar at demonstrere platformens amerikanske produkthistorie og berettigelseskriterier.

For at mindske risici for brugerne har Robinhood etableret strenge sikkerhedsforanstaltninger, der kræver et minimumsindskud på $2.000 i kontanter til marginhandel og sikrer, at kunderne frivilligt vælger tjenesten.

Sinclair forsikrede potentielle brugere om, at Robinhoods kunders uinvesterede kontanter er beskyttet op til $2,5 millioner af Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), hvilket giver et ekstra lag af sikkerhed for brugere, der navigerer i kompleksiteten af marginhandel.

Med denne lancering sigter Robinhood på at gøre marginhandel tilgængelig for et bredere publikum i Storbritannien og positionere sig som en konkurrencedygtig spiller på det internationale handelsmarked.