Skal du sælge ServiceNow før indtjening i tredje kvartal og udbetale?

Morgan Stanley nedgraderede ServiceNow (NYSE: NOW) fra “Overvægt” til “Equal-Weight” den 21. oktober 2024 forud for selskabets indtjeningsrapport for tredje kvartal.

På trods af nedgraderingen hævede Morgan Stanley sit kursmål for aktien fra $900 til $960, hvilket afspejler blandede signaler om virksomhedens udsigter på kort sigt.

Aktierne reagerede negativt og faldt 2 % ved åbningen.

Ifølge Morgan Stanley-analytiker Keith Weiss, mens efterspørgslen efter ServiceNows produkter forbliver stabil, har manglen på klar opside i værdiansættelsen, kombineret med høje investorforventninger omkring Pro Plus-adoptionen, afbalanceret risiko/afkast-udsigterne.

Weiss fremhævede bekymringer om virksomhedens ledelse, især efter den tidligere COO CJ Desai’s afgang, og den potentielle langsigtede indvirkning af ledelsesusikkerhed på produktstrategien.

Forventninger til indtjeningen i 3. kvartal

ServiceNow er indstillet til at rapportere sin indtjening i tredje kvartal den 23. oktober 2024, hvor Wall Street forventer en indtjening på $3,45 pr. aktie på $2,75 milliarder i omsætning.

Mens analytikere mener, at disse mål er opnåelige, bemærkede Oppenheimers Brian Schwartz for nylig, at høje forventninger til abonnementsvækst i 2025 kan dæmpe markedets entusiasme.

Resultaterne for 3. kvartal vil sandsynligvis bekræfte selskabets positive momentum, men enhver underperformance i abonnementsvæksten kan dæmpe investorernes stemning.

Schwartz hævede også sit kursmål til $1.020, med henvisning til solid udførelse, men advarede om, at fremtidige vækstestimater måske ikke er så optimistiske, som markedet forventer.

Afvigende analytikersyn

Adskillige analytikere har revideret deres ratings og prismål for ServiceNow.

Deutsche Bank gentog sin Køb-rating og hævede sit mål til $1.020 efter at have udført partnerchecks, der viste fortsat stærkt momentum.

BMO fulgte trop og øgede sit prismål til $1.025, drevet af positiv feedback fra forhandlerfællesskabet.

UBS satte et Wall Street-højt prismål på $1.055 efter at have fundet ud af, at to af ServiceNows største partnere oversteg deres vækstforventninger, hvilket yderligere understreger virksomhedens styrke.

Guggenheim forblev dog mere skeptisk og fastholdt en salgsvurdering med et prismål på $716, med henvisning til bekymringer om Carahsoft, en central regeringsforhandlerpartner, som er under undersøgelse af justitsministeriet.

Lederændringer og bekymringer om produktstrategi

Et spørgsmål, der tynger investorernes stemning, er den nylige afgang af COO CJ Desai, som nogle analytikere mener kan påvirke ServiceNows produktledelse og strategi.

Selvom virksomhedens forretningsmomentum forbliver stærk, har den langsigtede effekt af dette lederskifte fået nogle analytikere til at indtage en forsigtig holdning.

Morgan Stanley bemærkede specifikt, at ledelseskløften kunne være en potentiel risiko for fremtidig vækst, især da virksomheden navigerer i kompleksiteten ved at bevare sin dominans inden for virksomhedssoftwareområdet.

Grundlæggende præstationsindikatorer

ServiceNow har konsekvent klaret sig bedre på markedet for virksomhedssoftware, understøttet af dens robuste abonnementsmodel, som tegnede sig for over 96 % af dens omsætning i 2. kvartal 2024.

Virksomhedens konkurrencefordel ligger i dens evne til at tilbyde tilpassede, AI-drevne workflowløsninger, der er dybt integreret i klientdrift.

Dette har resulteret i høje skifteomkostninger for kunderne og en stabil indtægtsstrøm.

I løbet af de sidste par år har virksomheden opretholdt en imponerende 5-årig CAGR på 27% i omsætning, hvilket viser sin modstandskraft på et konkurrencepræget marked.

Derudover understreger dens bruttomargin på 79% og en historie med stærk cashflow-generering dens finansielle styrke.

Værdiansættelsesmålinger

Til nuværende priser handler ServiceNow til 57x sin forventede indtjening i FY25 og 16,7x sin forward EV/omsætning.

Disse er høje multipla, selv for et førende cloud-softwarefirma, især i betragtning af afmatningen i vækstmomentum.

Selskabets aktiebaserede kompensation (SBC) er fortsat en bekymring for investorerne, hvor SBC i de sidste 12 måneder tegnede sig for over 1,6 milliarder dollars, hvilket fortynder aktionærværdien og forvrænger pengestrømsmålinger.

Selv når der tages højde for virksomhedens konkurrenceposition og AI-initiativer, rejser præmievurderingen spørgsmål om, hvorvidt ServiceNow fortsat kan klare sig bedre på mellemlang sigt.

Nu hvor vi har analyseret forretningen fra et grundlæggende perspektiv, er det tid til at vende vores opmærksomhed mod aktiens tekniske detaljer for at se, hvor kursen kan være på vej hen.

Står over for kortsigtet modstand ved $950

Selvom ServiceNows aktie forbliver ekstremt stærk på alle langsigtede – månedlige, ugentlige, daglige – diagrammer, hvis vi indsnævrer den til timediagrammer, kan man se, at den har været udsat for en vis modstand over $950 efter at have lavet en dobbelt top nær det niveau siden 23. september.

Derfor skal investorer og handlende, som endnu ikke har en position i aktien, men er bullish på aktien, vente på, at selskabet rapporterer sin indtjening i 3. kvartal, og på at aktien giver en daglig lukning over $950, før de indleder nye lange positioner.

Handlere, der har et bearish syn på aktien, kan tage en kort position i aktien på nuværende niveauer nær $910 med et stop loss på $956.

Men i betragtning af, at Q3-resultaterne kun er to dage væk, ville det være bedre at spille denne korte handel ved at købe ServiceNows $900 Put Option, der udløber den 25. oktober til $20.