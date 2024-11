Whales on Notcoin (NOT) shoppingtur, da altcoin-markedet ser 400% vækst

Notcoin (NOT) oplever massiv interesse fra storskala cryptocurrency-investorer. IntoTheBlock-data viser, at hvaler i stigende grad har akkumuleret det Telegram-baserede token i løbet af den foregående måned, hvilket forstørrer deres aktivitet i sidste uge.

Altcoinen afspejlede denne optimisme med forhøjede priser, op 10% og 3% i henholdsvis den seneste måned og uge. Notcoins bounce-back har fornyet optimismen for Telegram-projekter, som mistede deres appel efter Hamster Kombats skuffelser.

Også den brede markedsopblomstring har øget investorernes håb om massive genopretninger, hvilket forklarer den forbedrede hvalaktivitet i aktiver som Notcoin.

Altcoin-markedsstøtter til solide stævner

Kryptorummet viser konsolideringstendenser, hvor de fleste digitale tokens blinker med reduceret volatilitet. Ikke desto mindre kan dette være starten på den længe ventede altcoin-sæson.

Den kendte kryptoanalytiker World of Charts afslørede interessante udviklinger for alts. Han fremhævede, at altcoin-markedsværdidiagrammet viste et faldende wedge-mønster, som kunne udløse en 300 – 400% forøgelse.

Den bullish opsætning signalerer potentielle prisstigninger for alternative kryptoer i de kommende sessioner.

Markedet ser ud til at følge analytikerens forudsigelse. Altcoin markedsværdien brød ud over mønsterets øvre grænse på pressetidspunktet, hvilket bekræftede forestående stigninger for alts.

En sådan svimlende vækst ville betyde robuste stævner for altcoins, og hvaltrends er IKKE blandt de tokens, der er klar til bemærkelsesværdige optrends i en alt-sæson.

IKKE ydeevne – de hurtige gevinster og efterfølgende dyk

Notcoin tog altcoin-pladsen med storm efter at have fået over 2.800% inden for en måned efter sin handelsdebut i midten af maj 2024. Den massive brugerbase, med over 35 millioner personer, der deltager i NOT-indløsning umiddelbart efter lanceringen, katalyserede den bemærkelsesværdige vækst.

Sådanne følelser drev tokens markedsværdi til $2,56 milliarder, før bjørne dukkede op. Metrikken står på $828.461.562,54, hvilket afspejler betydelige fald fra toppene i juni 2024.

Prisen steg heller ikke til ATH’er på $0,0293, før den faldt for at presse tidsværdier på $0,0081 – et fald på 45% fra alle tiders højder.

Ikke desto mindre viser de nuværende udsigter, at tilbagetrækningen kunne sikre en solid bund. Den stigende interesse fra hvalinvestorer, den truende altcoin-sæson og Notcoins seneste prispræstation tyder på brugeroptimisme og forestående stævner.

Mønten kickstartede sin seneste stigning efter at have gentestet støtteniveauet nær $0,0069 flere gange. Det nuværende momentum kan sende priser ud over modstanden på $0,0106.

Notcoin nuværende pris

Spillets token skiftede hænder til $0,0081 i løbet af denne udgivelse efter et fald på 1,78 % på dets daglige diagram.

Ikke desto mindre tyder markedsudsigterne på, at NOTs dip kunne tilbyde en lukrativ mulighed for at tjene penge for dip-købere.

Notcoin ser en hurtig vending midt i øgede brede markedsstemninger.

Køber-genopblomstring vil se det målrette niveauer over forhindringen på $0,0106 – en stigning på over 30% fra de nuværende priser.

Yderligere vil efterligning af den forventede vækst på 400% altcoin-markedet sende IKKE-priser til tilsyneladende uopnåelige højder på $4,05.