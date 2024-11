Avalanche (AVAX) lancerer kreditkort, der giver brugerne mulighed for at bruge krypto “hvor som helst Visa accepteres”

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

I et væsentligt skridt for at fremme kryptoadoption har smart contracts platform Avalanche (AVAX) introduceret et kreditkort.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Avalanche Card vil give enkeltpersoner mulighed for at bruge understøttede kryptovalutaer, herunder WAVAX, sAVAX og USDC, hos Visa-aktiverede købmænd.

Advertisement

I mellemtiden sigter den indledende udrulning på at øge økonomisk tilgængelighed og inklusivitet i caribiske og latinamerikanske lande. Oplysninger på AVAX’s hjemmeside sagde:

Avalanche Card vil i første omgang være tilgængeligt for personer, der er bosiddende i lande i Latinamerika og Caribien. Beboere eller borgere i Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusland, Nordkorea, Syrien og Iran, sammen med regionerne Krim, Luhansk og Donetsk, er ikke berettiget til at tilmelde sig, uanset hvor de bor.

Avalanche-kortet

Copy link to section

Det nye kreditkort repræsenterer et banebrydende skridt mod at bygge bro mellem kryptovaluta og traditionel finansiering.

Desuden forenkler integrationen af betalingsgiganten Visa brugen af digitale aktiver i daglige transaktioner. Brugere kan konvertere og bruge krypto ubesværet i fysiske og online butikker.

Kortet understøtter flere kryptovalutaer, herunder men ikke begrænset til Wrapped AVAX (WAVAX), USD Coin (USDC) og Staked AVAX (sAVAX). Det vil sandsynligvis se udbredt anvendelighed, da brugere bruger deres tokens hos enhver Visa-aktiveret købmand globalt.

Desuden understøtter Avalanche Card øjeblikkelig krypto-til-fiat-konvertering, hvilket sikrer en effektiv og problemfri transaktionsoplevelse med cashback-incitamenter og potentielle belønninger, der fremmer brugerloyalitet og engagement.

Også avancerede sikkerhedsfunktioner som biometrisk verifikation og multi-faktor-autentificering sikrer bruger- og finansieringssikkerhed.

Sådan fungerer Avalanches kreditkort

Copy link to section

Interesserede personer kan ansøge om kortet via AVAX’s officielle hjemmeside eller tilknyttede finansielle platforme. KYC-verifikation er afgørende for at sikre overholdelse af lovgivningen. Brugere vil modtage deres kort efter godkendelse, som de kan linke til deres AVAX-punge.

De kan derefter indlæse kortet med understøttede digitale aktiver fra tegnebogen og foretage transaktioner hos enhver Visa-aktiveret virksomhed i hele verden.

De caribiske og latinamerikanske nationer præsenterer en lukrativ vækstmulighed for adoption af digitale aktiver. Regionen oplever høj inflation og ustabile lokale valutaer, hvilket gør krypto til et alternativt lager af rigdom.

Indbyggere i LATAM og Caribien kan bruge krypto til at strømline grænseoverskridende transaktioner og nyde øgede hastigheder og reducerede gebyrer. Desuden har den teknologiorienterede yngre befolkning større sandsynlighed for at omfavne digital finansiel transformation.

AVAX prisudsigt

Copy link to section

Det native token afspejlede ikke optimisme om ovenstående udvikling, da det fortsatte med at afspejle brede markedsydelser.

AVAX mistede 2,25 % af sin værdi inden for de seneste 24 timer for at handle til 28,10 USD. Det fastholdt konsoliderende tendenser på den daglige tidsramme, da det samlede marked afventer eksplosive opsving til nye rekorder.

Source – Coinmarketcap

Avalanche Card introducerer massiv nytte til AVAX, og Visa-integration sætter altcoin for massiv anerkendelse globalt.

Det vil styrke aktivets markedsposition, hvilket vil oversætte til stabil vækst og prisstigninger på bredbaserede bullruns.