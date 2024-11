Bangladeshs centralbank hæver styringsrenten til 10 % for at bekæmpe den stigende inflation

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

I et forsøg på at bekæmpe vedvarende inflation har Bangladesh Bank hævet reporenten med 50 basispoint og sat den til 10 %.

Med virkning fra den 27. oktober markerer dette skridt den tredje forhøjelse på to måneder, da centralbanken sigter mod at bremse høje prisniveauer.

Justeringen følger tidligere stigninger i september og august, hvilket understreger Bangladesh Banks strategi om at trække pengemængden ned og bringe inflationen tættere på målniveauerne.

Da nationen kæmper med økonomisk pres, forventes stigningen at påvirke låneomkostningerne for kommercielle banker.

Hvorfor hævede Bangladesh Bank reporenten igen?

Beslutningen om at hæve reporenten, også kendt som styringsrenten, kommer midt i Bangladeshs igangværende kamp med høj inflation.

Centralbankens tiltag om at hæve renten med 50 basispoint følger tidligere forhøjelser i september og august.

Målet er at stramme pengemængden og reducere likviditeten i banksystemet.

Med kursen nu på 10 %, sigter Bangladesh Bank på at bringe inflationen under kontrol, selvom denne strategi kan resultere i øgede låneomkostninger for banker, der oplever likviditetsmangel.

Sideløbende med stigningen i reporenten har Bangladesh Bank justeret den stående udlånsfacilitet (SLF) til 11,50 % og den stående indlånsfacilitet (SDF) til 8,50 %.

Disse ændringer i den politiske rentekorridor er designet til at regulere pengestrømmen i økonomien, hvilket påvirker både låneomkostningerne for kommercielle banker og afkastet på indlån.

Den strammede pengepolitik er en del af en bredere strategi for at dæmme op for inflationen, hvilket fortsat er en væsentlig udfordring for Bangladeshs økonomi.

På trods af bestræbelser på at afkøle inflationen viser de seneste data fra Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), at den generelle inflation var 9,63 % i september, en stigning fra 9,10 % i samme periode sidste år.

Mens der har været en vis lempelse siden toppen i juli, er fødevareinflationen fortsat et problem og ligger over 12 %.

Høje fødevarepriser har uforholdsmæssigt påvirket husholdninger med lav indkomst, hvilket førte til social uro og protester tidligere på året.

Centralbankens renteforhøjelse ses som en foranstaltning til at stabilisere disse økonomiske forhold.

Vil inflationen aftage i begyndelsen af 2025?

Bangladesh bankdirektør Ahsan H Mansur har udtrykt håb om, at inflationen kan aftage i marts eller april næste år.

Han erkender, at vejen til at stabilisere prisniveauet ikke vil være hurtig.

Centralbankens forpligtelse til at opretholde en stram pengepolitik forventes at understøtte bestræbelserne på at stabilisere økonomien og imødegå inflationspres.

Guvernør Mansur har også peget på stigende pengeoverførsler og en stabiliseret valutakurs som positive tegn, der kan hjælpe med at reducere inflationen i de kommende måneder.

Den seneste reporenteforhøjelse er en del af en række tiltag, der har til formål at imødegå Bangladeshs økonomiske udfordringer.

Guvernør Mansur, som overtog ansvaret tidligere i år, har prioriteret at kontrollere inflationen gennem en kontraherende pengepolitik.

Denne tilgang har til formål at bringe de skyhøje priser ned, der har presset husholdninger over hele landet.

Politikkens succes vil afhænge af, hvor effektivt centralbanken kan balancere økonomisk vækst med behovet for prisstabilitet.

Da inflationen forbliver høj, vil de næste par måneder være afgørende for udfaldet af Bangladeshs monetære strategi.