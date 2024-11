Cardanos Yoroi Wallet samarbejder med Bring for at tilbyde passiv indtjening til ADA-entusiaster

Cardano-baserede Yoroi Wallet er gået sammen med en cryptocurrency cashback-platform, Bring, der giver brugerne mulighed for passivt at tjene op til 10 % ADA “mens de handler med over 775 globale forhandlere.”

Samarbejdet tilbyder en problemfri måde at tjene ADA på gennem daglige indkøb.

I mellemtiden er initiativet i overensstemmelse med Cardanos øgede engagement i at udvide sin virkelige verden gennem brugercentrerede løsninger.

En ny måde at akkumulere ADA-tokens på

Med den seneste integration kan Yoroi Wallet-brugere erhverve ADA-aktiver ved at shoppe hos topmærker som Nubul, StockX, JBL, Vaio og Samsonite.

Enkeltpersoner kan bruge kreditkort eller enhver foretrukken betalingsmulighed og modtage op til 10 % ADA cashback, ifølge pressemeddelelsen.

Brugere behøver kun at besøge den brugervenlige Yoroi-grænseflade for at aktivere belønningerne.

Den forenklede tilgang gør alt glat for daglige brugere.

Cardano Catalyst-initiativet (et tilskudsbaseret program, der understøtter digitale projekter, der fremmer blockchains virkelige nytteværdi) støtter alliancen mellem Yoroi Wallet og Bring.

Catalysts støtte har gjort det muligt for Bring at berige sit økosystem inden for ADA blockchain.

Med Yoroi ønsker Bring at gøre Cardano til et praktisk token for detailtransaktioner, hvilket forstørrer kryptoens brugssager ud over et investeringsaktiv.

Cashback-programmet matcher Cardanos mål om at forbinde detailhandel og blockchain-teknologi.

Introduktion af cryptocurrency-belønninger til den traditionelle shoppingsektor bekræfter skiftet i retning af at inkludere digitale aktiver i daglige indkøb.

Bring CEO Meir (Iri) Zohar kommenterede det strategiske partnerskab:

At samarbejde med Yoroi er et vigtigt skridt i retning af at udvide rækkevidden af vores platform og tilbyde brugerne mere værdi. Sammen låser vi op for blockchain-teknologiens potentiale for almindelige brugere, hvilket gør det nemmere at tjene og bruge ADA i transaktioner i den virkelige verden. Vi tror på, at dette samarbejde vil fremskynde adoptionen af Cardano inden for detailsektoren.

Udover ADA-belønninger vil brugerne opleve, hvordan blockchain kan strømline kommercielle transaktioner. Partnerskabet repræsenterer en vigtig milepæl i at gøre blockchain praktisk for forbrugerne.

ADA prisudsigter

Cardano handles til $0,3614 efter bemærkelsesværdige udsving i det seneste døgn efterlod det 1,10% ned på sit 24-timers diagram.

Altcoinen står over for en bemærkelsesværdig modstand i intervallet $0,37 – $0,416.

At overvinde denne forhindring ville rydde vejen mod $0,43 – en stigning på 19 % fra de nuværende priser og det højeste niveau siden juli.

I mellemtiden ville Cardano have brug for betydelig køberforpligtelse for at overgå forhindringen ved $0,37 – $0,416.

Forstærket salgstryk ville sandsynligvis sende ADA til supportzonen til $0,343 – $0,33.

manglende overholdelse af denne barriere kan kræve $0,30-mærket – et fald på 16%.

ADAs reaktion under $0,37 – $0,416 modstanden vil bestemme dens bane på kort sigt.

Succes med at bryde denne forhindring vil udløse en stigning på 19 %, hvorimod fejl vil betyde, at ADA-indehavere lider tab på 16 %.

Ikke desto mindre er Cardanos fremtid fortsat lys, med bullish økosystemudvikling og optimistiske brede markedsstemninger.

Cardano-grundlæggeren Charles Hoskinson udsendte dristige prognoser for Cardano under den seneste konference i Argentina.

Hoskinson udtalte, at hans projekt kan prale af, hvad der skal til for at overstråle Bitcoin og Ethereum i de kommende årtier, med regeringer, der omfavner Cardanos infrastruktur.