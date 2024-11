Chainlinks LINK indstillet til stigning, når banker benytter sig af private blockchain-transaktioner

Opmærksomheden er vendt til et muligt LINK-prisudbrud, især efter dagens meddelelse fra Chainlink, der introducerer to banebrydende funktioner designet til at øge fortroligheden i institutionelle transaktioner, hvilket markerer betydelige fremskridt inden for blockchain-privatliv for finansielle institutioner.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Disse innovationer er en del af Chainlinks fortsatte bestræbelser på at lette den sømløse indførelse af blockchain-teknologi og samtidig sikre overholdelse af privatlivets fred og regulatoriske standarder.

Advertisement

Chainlink lancerer Blockchain Privacy Manager

Copy link to section

Det første af Chainlinks nye værktøjer er Blockchain Privacy Manager.

Dette system tillader private blockchains at forbinde med den offentlige Chainlink-platform uden at kompromittere følsomme data.

Finansielle institutioner, især banker, kan nu integrere deres private, sikre miljøer med bredere blockchain-netværk, mens de bevarer fuld kontrol over transaktionsdetaljer.

Denne teknologi forventes at give en kritisk bro mellem private og offentlige systemer og tilbyde institutioner det bedste fra begge verdener: sikkerhed og tilslutningsmuligheder.

Copy link to section

Den anden store funktion, der er blevet introduceret, er Chainlink’s Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) Private Transactions.

Dette krypteringsværktøj, der beskytter privatlivets fred, gør det muligt for finansielle institutioner at udføre overførsler på tværs af kæder og samtidig sikre, at følsomme oplysninger, såsom tokenbeløb, modparter og transaktionsdetaljer, forbliver fortrolige.

Teknologien garanterer, at kun autoriserede parter kan få adgang til transaktionsdata, hvilket hjælper institutioner med at overholde strenge lovkrav.

Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), en af de største banker i regionen, vil være de første til at teste Chainlinks nye privatlivsværktøjer som en del af Singapores Project Guardian.

Dette initiativ fokuserer på afvikling på tværs af kæder af tokeniserede aktiver fra den virkelige verden, såsom ejendom eller aktier.

ANZ vil udnytte Chainlinks Blockchain Privacy Manager til sikkert at forbinde sin private blockchain med det offentlige Chainlink-netværk, hvilket letter den sikre og effektive afvikling af disse tokeniserede aktiver.

Nigel Dobson, leder af banktjenester hos ANZ, bemærkede, “Chainlinks nye cross-chain privatlivsfunktioner har potentialet til yderligere at accelerere institutionel blockchain-adoption ved at muliggøre end-to-end privatliv mellem blockchain-netværk.”

LINK pris breakout potentiale

Copy link to section

LINKs pris, som har været i en faldende parallel kanal, siden den nåede et årligt højdepunkt i marts, ramte et lavpunkt på $8,08 den 5. august, før det vendte tilbage.

Tekniske indikatorer tyder på et potentielt udbrud fra den nuværende kanal, da Relative Strength Index (RSI) har brudt sin modstandstrendlinje, og Moving Average Convergence Divergence (MACD) viser tegn på et bullish kryds.

Hvis LINK bryder ud fra kanalen, forventes den næste modstand på $18,50. Analytikere forudser, at et vellykket breakout kunne få LINK til at nå så højt som $26,14, hvilket repræsenterer en stigning på 120%.

Efterhånden som Chainlink fortsætter med at innovere inden for privatlivsteknologi, kan den positive stemning omkring dets nye værktøjer yderligere styrke dets markedsydelse, hvilket gør LINK til en kryptovaluta at holde øje med i de kommende måneder.