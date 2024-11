Citi Research hæver 3-måneders guldprisprognose til at registrere $2.800 per ounce

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Citi Research har hævet sin tre-måneders prognose for guldpriser med henvisning til et svagere arbejdsmarked i USA og flere rentenedsættelsesforventninger fra Federal Reserve.

Banken har hævet sin tre-måneders prognose for guld til $2.800 per ounce fra $2.700 per ounce tidligere.

Derudover var 6 til 12-måneders prognosen for guldpriser på $3.000 per ounce, sagde banken.

Hvad angår sølv, ser banken priser på $40 pr. ounce for 6-12 måneders perioden fra $38 pr. ounce tidligere.

“Vi bemærker, at guld og sølv har klaret sig ekstremt godt på trods af svækkelse af Kinas fysiske efterspørgsel og stigende amerikanske renter, siden Fed sænkede 50 (basispoint) og lønningslisten slog sidste måned,” citerede Reuters Citi Research i en rapport.

Guld svæver tæt på rekordhøje

Guldpriserne forblev tæt på rekordhøje niveauer tirsdag understøttet af rentenedsættelsesoptimisme og usikkerhed omkring det amerikanske valg.

December-guldkontrakten på COMEX steg til et rekordhøjt niveau på $2.755,40 per ounce mandag. I skrivende stund var det gule metal på $2.750,50 per ounce.

“Guld er en af årets stærkest præsterende råvarer med stigninger på mere end 30 % indtil videre, understøttet af rentenedsættelsesoptimisme, stærke centralbankkøb og robuste asiatiske indkøb,” sagde Warren Patterson, chef for råvarestrategi hos ING Group. i en note.

“Vi tror på, at makrobilledet kombineret med en sikker efterspørgsel midt i en eskalering af spændinger i Mellemøsten og den igangværende krig i Ukraine vil drive guldet til nye højder,” tilføjede Patterson.

Geopolitiske spændinger koger

I weekenden eksploderede en Hizbollah-betjent drone nær Israels premierminister Benjamin Netanyahus private bolig. Det har ført til øgede forventninger om, at Israel planlægger et storstilet angreb på Iran.

Råvaremarkedet har været i klemme siden 1. oktober, hvor Iran affyrede ballistiske missiler mod Israel.

Geopolitiske risici og sikker efterspørgsel efter guld steg markant efter angrebet, mens investorerne ventede på Israels svar.

For nylig myrdede Israel lederne af Hizbollah i Libanon og Hamas i Gaza, mens de ikke viste tegn på at tøjle sine offensiver på jorden og fra luften, ifølge en Reuters-rapport.

Eskalerende spændinger lover godt for guld, da det betragtes som et sikkert tilflugtssted. Handlende investerer mere i råvarer som guld i tider med tvang.

Forventninger til amerikanske rentenedsættelser

Guld har også en tendens til at klare sig godt, når renten er lavere.

Den amerikanske centralbank ventes at sænke renten med 25 basispoint i november, men i begyndelsen af måneden var der forventninger om et sænkning af 50 bps.

Handlende ser nu en 87% chance for en nedsættelse på 25 basispoint af den amerikanske centralbank i november, ifølge CME Fedwatch-værktøjet.

På sit møde i september havde Fed sænket renten med 50 bps, hvilket overraskede markedet.

Varmere inflation i USA og et robust arbejdsmarked havde fået handlende til at skrue ned for forventningerne om en større rentenedsættelse i november.

Selvom rentenedsættelsen i november sandsynligvis vil være mindre i procent, øger enhver form for rentenedsættelse følelserne, da guld er et ikke-afkastningsaktiv i modsætning til obligationer.