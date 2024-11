DeFi-protokol Sky overvejer at vende tilbage til MakerDAO

Det decentraliserede finanslandskab (DeFi) er i konstant udvikling, og den seneste udvikling omkring den stablecoin-fokuserede protokol Sky, tidligere kendt som MakerDAO, fremhæver kompleksiteten af brandidentitet og samfundsengagement i kryptorummet.

Skys grundlægger, Rune Christensen, har i en omfattende erklæring på X annonceret, at protokollen overvejer yderligere mærkeændringer efter at have evalueret feedback fra fællesskabet om dens indledende rebranding.

Bekymringer, der opstår fra MakerDAO-omlægning til Sky

I september 2023 overgik MakerDAO til Sky, hvilket gjorde det muligt for DAI-indehavere at opgradere deres tokens til den nye Sky Dollar (USDS) i et 1:1-forhold, mens MKR-tokenholdere fik mulighed for at konvertere deres tokens til SKY til en 1:24.000 forhold.

Mens eksisterende DAI- og MKR-tokens forbliver aktive, hvilket giver brugerne mulighed for at beholde deres investeringer, har omlægningen ikke været uden udfordringer.

Christensen erkendte, at adskillige fællesskabsmedlemmer har udtrykt bekymringer vedrørende nytten af det nye SKY-token.

Desuden kan introduktionen af forskellige nye belønningssystemer og funktioner forbundet med SKY-tokenet have skabt forvirring blandt brugerne.

Christensen har påpeget, at brugen af “Sky” som navn for protokollen, tokenet og frontend kan have bidraget til denne forvirring.

Mange fællesskabsmedlemmer er stadig forpligtet til at holde MKR-tokens i stedet for at gå over til det nye SKY-token, hvilket indikerer en stærk affinitet til Maker-mærket, der har eksisteret i årevis.

Potentiel vej frem for Sky

I lyset af denne feedback har Christensen skitseret tre potentielle veje for protokollens fremtid.

Fællesskabet kan vælge at fortsætte med at bygge under Sky-brandet, vende tilbage til den oprindelige Maker-identitet eller fastholde Maker som kernebrandet, mens de foretager mindre justeringer for bedre at tilpasse sig USDS og subDAO’erne kendt som “Stars”.

For at lette denne beslutningsproces planlægger Sky at afholde et community call denne fredag, der inviterer input fra interessenter.

Efter fællesskabsopkaldet sigter Christensen efter at inkorporere feedbacken i et Atlas Edit-forslag.

Dette forslag vil blive fremlagt til afstemning med start den 28. oktober, og hvis det bliver godkendt, vil det føre til en multiple choice-afstemning i den første uge af november.

Hvis fællesskabet beslutter sig for at vedtage en ny brandidentitet, vil Sky også undersøge ændringer i tokenomics som en del af dets næste trin.

Den hurtige vækst i USDS, som oversteg et samlet udbud på 1 mia. blot to uger efter lanceringen, viser potentialet for Sky til at udskille en betydelig niche på DeFi-markedet.

Tokenet er allerede blevet integreret i store DeFi-protokoller som Aave, Ethena og Morpho, hvilket viser dets stigende anvendelighed.

Mens Sky navigerer i disse brandidentitetsdiskussioner, vil resultatet have varige implikationer ikke kun for projektet, men også for det bredere DeFi-fællesskab, hvilket understreger vigtigheden af community-feedback og tilpasningsevne i denne dynamiske industri.