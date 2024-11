GE Healthcare Technologies Inc (NASDAQ: GEHC) er i søgelyset i dag efter at have afsløret nye AI-værktøjer designet til onkologer.

Medicinteknologivirksomheden har lanceret en løsning kaldet CareIntellect, der har til formål at hjælpe læger med effektivt at gennemsøge sundhedsdata, som ofte er overvældende og bidrager til udbrændthed.

Deutsche Bank anbefaler dog i øjeblikket aktier i GE Vernova Inc (NYSE: GEV) frem for GE Healthcare.

Analytiker Nicole DeBlase er positivt indstillet over for GE Vernova, producenten af energiudstyr, på trods af, at aktien allerede er mere end fordoblet siden starten af 2024.

GE Vernova-aktien er på vej til $354

Nicole DeBlase antog dækning af GE Vernova-aktien med en “køb”-rating og annoncerede et kursmål på $354, der indikerer potentiale for yderligere 30% opside i hendes forskningsnotat i dag.

Hun forventer, at det New York-børsnoterede firma vil drage fordel af, at investeringer fortsætter med at strømme ind i strømgenererende aktiver på at øge elforbruget på grund af “elektrificering af alle ting, udbredelsen af AI-datacentre, dekarbonisering og aldrende eksisterende netinfrastruktur.”

Analytikeren er overbevist om, at GEV vil tilbyde klassens bedste overskud og omsætningsvækst på en sådan baggrund. Deblase nævnte især en gunstig blanding af omsætning og marginudvidelse i virksomhedens elektrificeringsforretning i sit researchnote mandag.

Ikke desto mindre forbliver GE Healthcare et mere egnet valg for indkomstinvestorer, da GE Vernova i øjeblikket ikke udbetaler udbytte i forhold til 0,13 % afkast kombineret med GEHC i skrivende stund.

Hvad ellers kunne hjælpe GEV aktiekursen?

GE Vernova har også en stor nok vindmølleforretning, som Deutsche Bank siger, vil få væsentlig gavn af det i de kommende år. Vind tegner sig for kun 7,0 % af verdens elektricitet i dag, men forventes at nå 25 % i 2040.

I mandags tilskrev investeringsselskabet noget af sin optimisme på GEV også til dets gaskraftsegment, som hurtigt er ved at blive en væksthistorie.

Ordrer på gasturbiner stiger på grund af øget efterspørgsel efter elektricitet.

Som svar: “GE Vernova øger sin HDGT-produktionskapacitet fra 55 til 77-80 enheder/år i 2026,” fortalte analytiker Nicole DeBlase til kunderne mandag.

Hun forventer, at det på sigt vil føre til en stigning i serviceordrer/efterslæb.

Den bullish opfordring til GE Vernova-aktien kommer kun få dage før den er planlagt til at rapportere sine finansielle resultater for tredje kvartal. Konsensus er, at virksomheden skal forbedre sin omsætning med 10% til 8,92 milliarder dollars og tjene 134,5 millioner dollars i 3. kvartal.

I september sagde GEV, at dens omsætning sandsynligvis vil komme på tæt på 35 milliarder dollars i 2024. Vores analytiker Crispus Nyaga er også optimistisk med hensyn til GE Vernova-aktier på lang sigt.