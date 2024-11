General Motors Q3 indtjening forhåndsvisning: Hvad man kan forvente og potentiel indvirkning på GM aktie

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

General Motors (GM) er indstillet til at rapportere sin indtjening for tredje kvartal 2024 i dag, før markedet åbner.

Investorer er ivrige efter at se, hvordan den amerikanske bilproducent har klaret sig i lyset af økonomisk modvind og skiftende markedsforhold.

Ifølge Zacks Investment Research er konsensusestimatet for GM’s indtjening knyttet til $2,50 per aktie, med en forventet omsætning på $44,7 milliarder for kvartalet.

Mens estimater for indtjening pr. aktie (EPS) er blevet revideret en smule ned med 2 cent i den seneste uge, afspejler fremskrivningen stadig en år-til-år-vækst på 9,6 %.

Omsætningsprognosen tyder på en beskeden stigning på 1,26 % i forhold til samme periode sidste år.

Stærk præstation forventes på trods af udfordringer

På trods af et blandet salgsmiljø har GM leveret stabile præstationer, især på det nordamerikanske marked.

Ifølge Zacks faldt GM’s amerikanske bilsalg med 2,2% i tredje kvartal, men oversteg industriens forventninger.

Bilproducenten oplevede en stærk efterspørgsel efter sine elektriske køretøjer (EV’er) og kompakte crossovers, med EV-salget, der steg med 60% år-til-år.

På det amerikanske marked solgte GM 32.095 elbiler i 3. kvartal, inklusive Chevrolet Equinox EV og Cadillac Lyriq.

Virksomheden leverede også over 4.300 GMC Hummer EV pickups og SUV’er.

Denne robuste EV-ydelse forventes at øge GM’s samlede indtjening, med estimater, der tyder på, at nordamerikanske indtægter vil stige med 1,3 % til 36,5 milliarder dollars, og driftsindtægterne kan stige med 8,3 %.

Svaghed i Kina tynger resultaterne

Mens GM’s nordamerikanske aktiviteter forbliver stærk, fortsætter dens præstationer i Kina med at kæmpe.

Bilproducenten oplevede et stejlt fald på 21,2% i køretøjsleverancer i regionen, med betydelige fald fra år til år på tværs af sine Buick-, Chevrolet- og Cadillac-mærker.

GM har også rapporteret tab i Kina i løbet af de første to kvartaler af 2024, og CEO Mary Barra advarede om igangværende udfordringer i regionen i resten af året.

Denne underpræstation i Kina forventes at påvirke GM’s internationale resultater.

Zacks vurderer, at GM’s internationale salg, eksklusive dets kinesiske joint ventures, vil se et fald på 12,5% i 3. kvartal.

Hvad analytikere holder øje med

Zacks’ analyse tyder på, at investorer bør dæmpe forventningerne til en større indtjening i dette kvartal, da GM mangler den kombination af faktorer, der typisk er nødvendige for at overraske på opsiden.

GM’s stærke EV-salg, robuste likviditet og strategiske produktportefølje giver dog grunde til langsigtet optimisme.

Bilproducenten fortsætter med at investere kraftigt i både elektriske og traditionelle køretøjslinjer.

I løbet af det næste år planlægger GM at introducere otte nye eller redesignede benzindrevne SUV’er i Nordamerika for at bevare rentabiliteten, når den skifter til elbiler.

Skal du købe GM-aktier?

Kilde: TradingView

General Motors’ aktie er steget 37% år-til-dato, og har overgået branchekolleger som Ford og Toyota.

På trods af kortsigtede udfordringer i Kina og stigende omkostninger forbundet med dets EV-overgang, giver GM’s likviditetsposition og fortsatte succes i dets kernegasdrevne køretøjssegment stabilitet.

Investorer ønsker måske at holde ud med større bevægelser indtil efter 3. kvartals indtjeningsmeddelelse, hvilket vil give mere klarhed om GM’s planer om at overvinde forhindringer på det kinesiske marked og dets udsigter for EV-segmentet.