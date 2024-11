GM rejser vejledning for tredje gang efter at have slået 3. kvartals estimater – hvad driver succesen?

General Motors (GM) har endnu en gang overgået Wall Streets forventninger i sin resultatrapport for tredje kvartal, hvilket viser styrken af dets nordamerikanske aktiviteter på trods af udfordringer i Kina.

Selskabet rapporterede, at det tjente et justeret overskud på 3,4 milliarder USD i tredje kvartal, op fra 3,2 milliarder USD for samme periode året før.

Det rapporterede en justeret indtjening pr. aktie (EPS) på $2,96, et godt stykke over de forventede $2,43, og en omsætning på $48,76 milliarder, hvilket overgår prognoserne på $44,59 milliarder.

Bilproducenten hævede også sin guidance for 2024 og forudsagde en helårs justeret indtjening før renter og skat (EBIT) på mellem $14 milliarder og $15 milliarder, op fra et tidligere interval på $13 milliarder til $15 milliarder.

Justeret bilindustriens frie pengestrøm blev også øget til mellem $12,5 milliarder og $13,5 milliarder.

Dette er tredje gang, GM har hævet sin helårsprognose, hvilket signalerer tillid til dens fremtidige præstation.

GM CFO Paul Jacobson fremhævede virksomhedens evne til at opretholde stærke priser, selvom andre bilproducenter har kæmpet med faldende efterspørgsel efter dyrere køretøjer.

“Forbrugeren har holdt sig bemærkelsesværdigt godt for os,” sagde han.

“Intet af det, vi har set, har ændret sig fra, hvor vi har været de sidste mange kvartaler.”

Nordamerika driver GM’s succes

GM’s nordamerikanske aktiviteter var en vigtig drivkraft for dets tredje kvartals succes og bidrog med næsten 4 milliarder dollars i justeret indtjening før renter og skat, en stigning på 12,9 % sammenlignet med samme periode sidste år.

Denne præstation blev drevet af stærke priser, hvor virksomhedens gennemsnitlige transaktionspris i Nordamerika nåede op på næsten $50.000 pr. køretøj – en stigning i forhold til det foregående år.

Mary T Barra, administrerende direktør for GM, sagde:

“I tredje kvartal øgede vi den amerikanske detailmarkedsandel med priser over gennemsnittet, velforvaltede lagre og incitamenter under gennemsnittet.

Mens salgsvolumen i USA faldt en smule med et samlet fald på 2,2 %, steg salget til individuelle købere – et mere rentabelt segment – med 3 %.

Evnen til at sælge køretøjer til højere priser, især store SUV’er og pickup trucks, har været en velsignelse for GM, da det navigerer på et stadig mere konkurrencepræget marked.

Jacobson påpegede, at flådesalg, som har en tendens til at have lavere fortjenstmargener, tegnede sig for det meste af salgsnedgangen.

Strategisk rekalibrering for at klare kampene i Kina

I modsætning hertil er GM’s internationale markeder, især Kina, fortsat med udfordringer.

Bilproducenten havde et tab på 137 millioner dollars i Kina, et kraftigt fald fra det overskud på 192 millioner dollar, den tjente der i samme periode sidste år.

Dette kommer, da GM kæmper med hård konkurrence fra kinesiske bilproducenter og skiftende markedsdynamik, hvilket resulterer i et fald på 37% i salgsvolumen til 372.000 biler i kvartalet.

Kina var engang GM’s største marked, men resultaterne for tredje kvartal afspejler de vanskeligheder, bilproducenten står over for med at fastholde sit fodfæste der.

Selskabets salg i Kina udgør nu lidt over halvdelen af dets amerikanske salgsvolumen.

Ydelsen var dog bedre sekventielt, hvor Jacobson tilføjede, at salget forbedredes i landet fra andet kvartal, og forhandlernes beholdning faldt kraftigt.

Ifølge analytikere, hvorfor Kinas kampe ikke var i stand til at slå et væsentligt slag for GM’s indtjening, skyldtes en rekalibrering af sin strategi der.

Craig Trudell, Bloombergs globale automotive redaktør sagde, at bilproducenten sigter mod at bevæge sig væk fra at konkurrere på det stærkt konkurrenceprægede mellemmarked og fokusere på avancerede segmenter, hvor den ser mere potentiale for rentabilitet.

“Et lyspunkt for GM i Kina er dets billige Wuling-køretøjer, som fortsat klarer sig godt på markedet,” sagde han.

GM’s ambitioner om elektriske køretøjer (EV) stiger, og tabene skrumper

Mens GM møder modvind i Kina, vinder dens EV-strategi indpas. Barra sagde, at virksomheden arbejder på at gøre elbiler rentable på EBIT-basis “så hurtigt som muligt”.

“Vi er fortsat på vej til at nå vores 2024 EV-produktion og rentabilitetsmål. Dette er en funktion af vores investeringer i en dedikeret EV-platform, amerikansk battericelleproduktion og fleksibel monteringskapacitet. De fleste af vores konkurrenter mangler disse fordele. Og ingen kan matche dybden og bredden af vores strategiske EV-portefølje.”

I flere år har GM arbejdet på at bygge sin dedikerede elbil- og batteriplatform, kendt som Ultium.

Initiativet er dog stødt på nogle bump undervejs. For nylig hentede GM en tidligere Tesla-chef til at føre tilsyn med dens EV-drift, et skridt, der signalerer et fornyet fokus på at få dens EV-produktion rigtigt.

Virksomheden øger nu EV-produktaktiviteten markant, og 2025 forventes at blive et afgørende år.

Jacobson nævnte, at tabene i GM’s EV-segment er begyndt at skrumpe, hvilket tyder på, at bilproducentens investering i elektrisk mobilitet kan begynde at betale sig.

Dette er en afgørende udvikling, da industrien fortsætter sit skift mod elektriske køretøjer, og GM’s evne til at konkurrere effektivt på dette område vil være afgørende for dens langsigtede succes.