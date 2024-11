Hvornår vil det britiske budget blive offentliggjort, og hvad kan det omfatte?

Kansler Rachel Reeves skal levere Labours første budget i 14 år onsdag den 30. oktober.

Talen, der forventes at begynde kl. 12.30 britisk tid, vil blive fulgt nøje, især af oppositionslederen Rishi Sunak, som vil svare umiddelbart efter.

Med et underskud på 40 milliarder pund i statsfinanserne har finansministeriet signaleret, at der skal træffes svære beslutninger for at forhindre en tilbagevenden til besparelser.

Reeves vil sandsynligvis udforske forskellige skattereformer og skaffe betydelige midler, mens han forsøger at forblive tro mod Labours valgløfter.

Afbalancering af statsfinanserne

Det britiske finansministerium afslørede, at statens låntagning var steget til 16,6 milliarder pund i sidste måned – det tredjehøjeste tal i september nogensinde.

Højere gældsrenter og løntildelinger fra den offentlige sektor har forværret den økonomiske belastning.

Reeves står over for den formidable opgave at udfylde et hul på 40 milliarder pund for at undgå at bryde Labours selvpålagte finanspolitiske regel om at balancere dag-til-dag udgifter med skattekvitteringer.

Labour har forpligtet sig til ikke at hæve skatten på “arbejdende mennesker”, og har specifikt lovet ikke at øge moms, indkomstskat eller national forsikring (NI) for ansatte.

Men virksomheder er måske ikke så heldige, da flere potentielle skattestigninger er på bordet.

Hvad kunne annonceres i budgettet?

Nationale forsikringsbidrag

Et af de mest overvågede områder i det kommende budget er National Insurance.

Mens Labours valgløfte sikrede ingen stigninger for ansattes NI-betalinger, har Reeves nægtet at udelukke en stigning i arbejdsgiverbidrag.

I øjeblikket betaler arbejdsgiverne 13,8 % NI af arbejdernes indkomst. Spekulationer er udbredte om, at ændringer i pensionsbidrag – i øjeblikket undtaget fra NI for arbejdsgivere – kan være under overvejelse.

Virksomheder har advaret om, at enhver stigning i arbejdsgiver-NI vil skade ansættelser og jobskabelse, men regeringen er under pres for at finde indtægter uden at bryde sine valgløfter.

Arveafgift

Arveafgift (IHT), der i øjeblikket er fastsat til 40 % på aktiver over £325.000, er blevet en stadig mere lukrativ indtægtsstrøm.

Siden april har IHT indbragt 4,3 milliarder pund, en stigning på 400 millioner pund i forhold til samme periode sidste år.

I det sidste regnskabsår bidrog IHT med næsten 7,5 milliarder pund til statskassen.

Budgettet kan introducere ændringer til IHT-fritagelser, et skridt, der kan rejse yderligere midler.

Meningsmålinger viser stærk offentlig støtte til arveskattereformer, hvor 60 % af de adspurgte går ind for sådanne ændringer frem for nedskæringer i offentlige udgifter.

Reeves forventes at prioritere IHT som en del af sin strategi for at opfylde finanspolitiske mål og samtidig undgå stramninger.

Avancebeskatning og ejendomsmarkedet

Et andet potentielt reformområde er kapitalgevinstskat (CGT), som opkræves på fortjeneste ved salg af aktiver såsom fritidsboliger eller investeringer.

De nuværende CGT-satser for højere indkomster er 24 % for yderligere ejendomme og 20 % for andre aktiver som f.eks. aktier.

Mens der har været spekulationer om en kraftig stigning i CGT-satserne, så premierminister Keir Starmer ud til at bagatellisere muligheden for en stigning til 39 %.

Rapporter tyder på, at Reeves vil undgå at foretage ændringer i CGT på ejendomssalg på grund af bekymringer om den potentielle indvirkning på boligmarkedet.

Pensionsbeskatning

Private pensioner er også i søgelyset, hvor Reeves overvejer reformer, der kan rejse milliarder på lang sigt.

I øjeblikket kan personer på 55 år og derover hæve 25 % af deres pensionsbeløb skattefrit, op til £268.275.

At skære ned på denne skattelettelse kan indbringe 5,5 milliarder pund årligt, ifølge estimater fra Institute for Fiscal Studies (IFS).

Derudover har Reeves efter sigende overvejet en flad skattelettelsessats på 30 % på pensionsbidrag i stedet for det nuværende system, hvor skattelettelser er baseret på indkomstskattesatser.

Men efter advarsler fra den offentlige sektors fagforeninger om, at et sådant skridt kunne udhule fordelene ved de seneste lønstigninger, kan Reeves vige tilbage fra dette forslag.

Stempelafgift

Stamp Duty Land Skat, der skal betales på ejendomskøb over visse tærskelværdier, fik sit udgangspunkt hævet til £250.000 i 2022.

For førstegangskøbere steg tærsklen fra £300.000 til £450.000.

Disse højere grænser er dog sat til at udløbe i marts 2025, og Labour har ikke forpligtet sig til en forlængelse.

Frimærkeafgiftsreformer kan være på dagsordenen, men virkningen på boligmarkedet vil sandsynligvis veje tungt i regeringens beslutning.

Ikke-dom skattestatus

Udtrykket “non-dom” beskriver en britisk bosiddende, hvis permanente hjem – eller domicil – i skattemæssig henseende er uden for Storbritannien.

Som følge heraf betaler de ikke britisk skat af penge, de tjener andre steder. Ikke-dom-status er et andet område, som Reeves forventes at målrette mod.

Regeringens uafhængige kontor for budgetansvar (OBR) anslåede tidligere, at skrotning af ikke-domskattestatus kunne rejse 3,2 milliarder pund årligt, selvom dette tal er usikkert, da velhavende mennesker enten kunne forlade Storbritannien eller finde måder at undgå nedkæmpningen på.

Kritikere hævder, at frygten for de superrige, der flygter fra Storbritannien, er overdrevet, og at strammere regler kan generere betydelige indtægter uden at drive velhavende personer til udlandet.

Reeves kan skærpe eksisterende planer for at slå ned på ikke-domer, selvom nogle i regeringen bekymrer sig om, at sådanne reformer måske ikke giver det håbede økonomiske løft.

Brændstofafgift

Brændstofafgift, som har været fastfrosset i over et årti, er også til diskussion.

I 2022 sænkede regeringen brændstofafgiften med 5p som en del af en nødhjælpspakke midt i skyhøje priser efter Ruslands invasion af Ukraine.

Nogle motorgrupper hævder dog, at nedskæringen aldrig blev givet videre til forbrugerne.

Med regeringen under pres for at finde yderligere indtægter, kan vendingen af denne nedskæring være på bordet, selvom det sandsynligvis vil udløse tilbageslag fra både bilister og virksomheder.