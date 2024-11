Hyundai Motor India IPO sætter rekord med 3,3 milliarder dollars notering i dag

Aktier i Hyundai Motor India Ltd. skal handles på børsen i Mumbai på tirsdag, hvilket markerer en betydelig milepæl med det hidtil største børsnotering (IPO) i Sydasien.

Børsnoteringen på 3,3 milliarder dollar placerer Hyundai Motor India i søgelyset og sætter scenen for en bølge af højprofilerede børsnoteringer på det indiske marked.

Denne udvikling udfolder sig midt i den travleste uge for børsnoteringer i Asien og Stillehavsområdet i over to år, da virksomheder og investorer skynder sig at gennemføre aftaler forud for valget i USA den 5. november.

Børsnoteringen værdiansatte det indiske datterselskab af Sydkoreas Hyundai Motor Co. til cirka 19 milliarder dollars, hvor moderselskabet solgte en 17,5% ejerandel i den indiske enhed.

IPO overtegnet, men detailhandlens interesse undervælder

Mens børsnoteringen blev overtegnet mere end to gange, tog bogopbygningsprocessen længere tid end forventet.

Institutionelle investorer tegnede sig for hovedparten af efterspørgslen, især på den sidste dag af salget.

Men detailinvestorer købte kun halvdelen af de aktier, de blev tildelt, hvilket afspejler en mere forsigtig stemning.

Analytikere tilskriver den svagere detaildeltagelse til bekymringer om, at moderselskabet tager alle børsintroduktionsprovenuet og afkøler efterspørgslen på Indiens bilmarked.

Dette står i kontrast til det vanvid, der ses i mindre børsintroduktioner, hvor detailentusiasme har øget abonnementsniveauet markant.

Hyundais handelsdebut kan stå over for værdiansættelsesudfordringer

Hyundai-børsnoteringen står over for udfordringer, da den begynder at handle klokken 10 om tirsdagen, især med hensyn til værdiansættelsen.

Bilproducentens aktie er prissat fem gange højere end dens koreanske moderselskab, selvom dens værdiansættelse forbliver på linje med indiske jævnaldrende som Maruti Suzuki India Ltd.

Nynoteringer i Indien har typisk klaret sig godt, med aktier, der i gennemsnit steg 39 % på deres første dag i år.

Børsnoteringer på over 500 millioner dollars har oplevet endnu stærkere gevinster, i gennemsnit 66%, men Hyundais vurderingsproblemer kan dæmpe sådanne forventninger.

Indiens bilmarked byder på langsigtede vækstudsigter

Indiens økonomiske vækst og voksende middelklasse giver betydelige muligheder for bilproducenter.

Bilmarkedet i landet forventes at nå op på 20 millioner enheder i 2047, ifølge Suzuki Motor Corp.’s Executive Vice President Kenichi Ayukawa.

I regnskabsåret, der sluttede marts 2024, udgjorde det indiske bilsalg 4,2 millioner personbiler, hvilket viser en stabil efterspørgsel.

Indiens børsnoteringsmarked stiger over forventning

Med Hyundais børsnotering har indiske børsnoteringer rejst over 12 milliarder dollars indtil videre i 2024, hvilket overgår mængderne fra de foregående to år.

Det samlede beløb er dog stadig under rekorden på 17,8 milliarder dollars indsamlet i 2021.

Alene Hyundais børsnotering indbragte 279 milliarder rupier, hvilket gør den til den hidtil største børsnotering i Indien målt i lokal valuta, hvilket overgår Life Insurance Corporation of Indias 2022-notering, som rejste 205,6 milliarder rupier.

Andre højprofilerede børsnoteringer er i pipelinen, herunder Swiggy Ltd. og NTPC Ltd.s vedvarende energiarm, hvilket signalerer fortsat momentum på Indiens marked for nye børsnoteringer.

IPO-aktiviteten i Asien og Stillehavsområdet har nået det højeste i to år

Hyundais børsnotering falder sammen med en stigning i børsintroduktioner i Asien og Stillehavsområdet, hvor omkring 20 virksomheder skal debutere i denne uge, hvilket potentielt kan rejse over 8 milliarder dollars. Dette markerer det største ugentlige volumen for regionen siden april 2022.

Bemærkelsesværdige kommende noteringer inkluderer Tokyo Metro Co., som planlægger at begynde at handle på onsdag efter et tilbud på 2,3 milliarder dollars.

Stigningen i IPO-aktivitet afspejler både investorernes entusiasme og et kapløb om at afslutte aftaler, før geopolitiske begivenheder, såsom det amerikanske præsidentvalg, introducerer potentiel markedsvolatilitet.