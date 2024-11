Indtjeningsrapport for 3. kvartal i dag: Vil det øge MMM-aktien?

3M (NYSE: MMM), den diversificerede industrigigant, der er kendt for sit brede udvalg af produkter, herunder klæbemidler og personlige værnemidler, er indstillet til at offentliggøre sin indtjening for tredje kvartal 2024 den 22. oktober, før markedet åbner.

Mens investorerne ser frem til resultaterne, forudser analytikere et udfordrende kvartal for virksomheden, hvor indtjening og omsætning forventes at falde år for år. Her er, hvad investorer har brug for at vide forud for rapporten.

3M indtjeningsforventninger

Analytikere fremskriver 3M’s indtjening pr. aktie (EPS) til $1,90, hvilket afspejler et markant fald på omkring 28% sammenlignet med samme kvartal sidste år.

I mellemtiden forventes omsætningen at nå op på cirka 6,06 milliarder dollars, hvilket er et fald på 24,5 % år-til-år.

Dette fald i omsætningen tilskrives i vid udstrækning den nylige udskillelse af 3M’s Health Care-forretning i april 2024, hvilket har påvirket virksomhedens resultater fra år til år.

På trods af dette fald viser EPS-prognosen en lille optimisme med en opjustering på 0,5 % over de seneste 60 dage.

3M har dog misset Wall Streets omsætningsforventninger fem gange i de sidste to år, og analytikere er blevet stadig mere forsigtige og har nedjusteret deres estimater i de seneste uger.

3M’s peers har allerede rapporteret deres indtjening i 3. kvartal

Ser man på det bredere segment af industrimaskiner, har nogle af 3M’s peers allerede rapporteret deres indtjening i 3. kvartal.

F.eks. oplevede Snap-on en flad år-til-år omsætning, men formåede at slå forventningerne med 7,8 %, mens Worthington rapporterede et fald i omsætningen på 17,5 %, og manglede estimater med 13,1 %.

Denne blandede præstation blandt peers antyder, at 3M kunne stå over for lignende udfordringer.

Med hensyn til aktiepræstationer har industrimaskinsektoren oplevet en positiv investorstemning, hvor aktierne i segmentet er steget i gennemsnit 3,3 % i løbet af den seneste måned.

3M’s aktie er dog forblevet relativt uændret i denne periode og handles i øjeblikket til omkring $135,09 med et gennemsnitligt analytikerkursmål på $137,50.

3M-aktie: rally og det næste

På trods af det forventede fald i 3. kvartals resultater har 3M’s aktie oplevet et bemærkelsesværdigt stigning i 2024 og er blevet en af de bedste resultater i S&P 500.

Efter at have ramt et lavpunkt i 2023 steg aktien med mere end 105% og toppede på $140,70 tidligere i år.

Dette rally er dog gået i stå i de seneste uger, da investorerne forbereder sig på den kommende indtjeningsrapport.

Mens der forventes et fald i indtjeningen fra år til år, er der stadig håb om et potentielt indtjeningsbeat, hvilket kan påvirke aktien positivt.

3M har en historie med at overgå indtjeningsforventningerne, hvilket kan booste investorernes tillid og aktiekursen på kort sigt.

Hvad skal du holde øje med i 3M’s indtjening i tredje kvartal

Investorer bør holde øje med ledelsens indsigt under indtjeningsopkaldet, især med hensyn til virksomhedens strategi til at navigere i de igangværende udfordringer.

Med betydelig afhængighed af gæld (3,38 gæld-til-egenkapital-forhold) og et nyligt fald i omsætningen, vil 3M’s evne til at opretholde likviditet og stabilisere sin drift være kritisk.

Selskabets værdiansættelsesmålinger, herunder et pris-til-indtjening (P/E)-forhold på 79,36, tyder på høje markedsforventninger til fremtidig vækst.

Da 3M står over for modvind, især fra udskillelsen af dets Health Care-segment og den generelle afmatning i industriel efterspørgsel, vil indtjeningsrapporten for 3. kvartal give vigtige signaler for aktiens fremtidige retning.

Investorer rådes til at være forsigtige og nøje overvåge 3M’s præstationer i denne kommende udgivelse.