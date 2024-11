Kan NHL-aftalen redde Lululemons belejrede aktie?

Lululemon Athletica Inc (NASDAQ: LULU) er gået sammen med Fanatics om en ny lineup af NHL-tøj.

Aktier i sportsbeklædningsforhandleren er tirsdag steget 2,0 %.

Den nye vareserie, der inkluderer bukser, hættetrøjer, skjorter, besætninger og bæltetasker, vil indeholde elleve NHL-hold i år og udvides til alle hold i sæsonen 2025-26.

Disse produkter vil være tilgængelige i udvalgte Lids-butikker og Shop NHL fra den 29. oktober.

“Denne nye kollektion er et afgørende øjeblik i, hvordan vi forbinder både mænd og kvinder med de hold, de elsker – og bringer dem sammen med stil og komfort gennem et ægte premium-sortiment,” sagde Low Ah Kee, administrerende direktør for Fanatics i en erklæring i dag. .

Lululemon-bestanden oplever en perfekt storm

Lululemon-aktien reagerede positivt på NHL-nyhederne tirsdag.

Men det er stadig svært at vige tilbage fra en barsk realitet, at salget aftager hos denne premium sportsbeklædningsvirksomhed, og hvis man skal tro på estimater, ser det ud til, at en meningsfuld vending ikke er i sigte, i det mindste på kort sigt.

Lululemon forventer op til $10,48 milliarder i omsætning for 2024 – en år-til-år stigning på 8,9%, der vil markere den langsomste vækst i omsætningen siden 2019.

Jeg er fortsat forsigtig med at købe Lululemon-aktier i hælene på denne NHL-nyhed, også fordi sportstøj er et meget konkurrencepræget marked.

Dette Nasdaq-noterede firma er oppe mod folk som Nike, Adidas, Puma og endda Under Armour.

Kombiner det med et frygtsomt forbrugermiljø, og det begynder mere at ligne en perfekt storm for et sportstøjsfirma, der primært sælger produkter til høje priser.

Lululemon har ikke været innovativ nok

At slå sig sammen med National Hockey League lyder optimistisk og spændende, men lad os se det i øjnene: En forbrugerorienteret virksomhed som Lululemon Athletica risikerer at blive udeladt, hvis den fejler innovation.

Og det er her, LULU har skuffet investorerne i 2024.

Lululemon måtte stoppe med sine “Breezethrough”-leggings denne sommer efter negative anmeldelser fra kunder.

Så dette firma med hovedkontor i Vancouver har været en efternøler i lanceringen af nye ideer og produkter – en bekymring, som mange analytikere har udtrykt i deres seneste forskningsnotater.

Wall Street har et gennemsnitligt kursmål på $311 på Lululemon-aktier i skrivende stund, hvilket ikke indikerer potentiale for en meningsfuld opside herfra.

Endelig er aktierne i Lululemon Athletica Inc steget tæt på 30% siden begyndelsen af august, hvilket får mig til at stille spørgsmålstegn ved, om meget af de gode nyheder allerede er indregnet i aktiekursen.