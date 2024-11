LUNC ser solide udbrud, da Terra Luna Classic Community stemmer for at reducere økosystemomkostningerne

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Terra Luna Classic-fællesskabet indsendte et forslag om at forbedre vedligeholdelsesevnen og reducere teknisk gæld i LUNC-økosystemet den 20. oktober.

Forslaget har været vidne til overvældende støtte (indtil videre), med over 99 % af deltagerne, der støtter flytningen.

Opmærksomheden er skiftet til det native tokens prispræstation, da det er rettet mod solide opadrettede udbrud i de kommende sessioner.

Terra Classic for at reducere teknisk gæld

LUNC forbliver på investorradaren, efterhånden som Terra Classic-fællesskabet skrider frem med et vigtigt forslag om at moderere teknisk gæld og forbedre vedligeholdelsesevnen. OrbitLabs introducerede forslaget og opfordrede til, at

Terra Classic-kodebasen bruger i øjeblikket adskillige gaffelformede versioner af Cosmos-moduler for at imødekomme dens unikke funktioner. Disse gafler har fået kodebasen til i stigende grad at afvige fra opstrømsmodulerne, hvilket øger vedligeholdelsesomkostningerne, så længe den fortsætter.

Holdet foreslår at fjerne de forældede komponenter og introducere standardmoduler for at øge effektiviteten af LUNCs økosystem.

Forslaget søger især at eliminere forældede Cosmos-modulversioner – som har øget kompleksiteten inden for Terra Classic blockchain.

Desuden øgede de gammeldags versioner chancerne for at gå glip af vigtige sikkerhedsopdateringer, hvilket gør økosystemet modtageligt for “kendte sårbarheder, der allerede er blevet rettet i Cosmos-økosystemet.”

OrbitLabs understregede, at undladelse af at løse problemet vil øge vedligeholdelsesafgifterne, begrænse udvikleraktiviteten og øge sikkerhedssårbarhederne.

Desuden kan Terra Classic gå glip af nye funktioner og forbedringer fra Cosmos-fællesskabet, hvilket påvirker LUNCs konkurrenceevne på kryptovalutamarkedet.

I mellemtiden vil forslaget omfatte to faser, i første omgang med fokus på modernisering af Cosmos SDK og konsensusmotoren.

Det vil hjælpe Terra Luna Classic med at drage fordel af de seneste innovationer inden for Cosmos-økosystemet.

Det andet kapitel vil omfatte opdatering af Wasmd-kontraktstrukturen for at sikre kompatibilitet med gældende smarte kontrakter og reducere afbrydelser under flytninger.

Hvis samfundet godkender forslaget, vil fase et tage omkring otte uger, mens anden fase tager yderligere ti uger.

LUNCs prisaktion

Altcoinen handlede til $0,00009290 på pressetidspunktet, et fald på 1,99% det seneste døgn, da bjørne dukkede op i det brede kryptorum.

Mens den afspejler den overordnede markedspræstation, er LUNC fortsat klar til et solidt udbrud i de kommende sessioner.

Altcoinen viser momentum, da dens forbrændingshastighed stiger til 726 mio.

Projektet ødelagde 15.014.150.70 tokens i dag, med 15.008.049.70 brændt gennem skattemekanismer og 6.101 mønter via direkte transaktioner.

LunaMetrics-statistikker viser, at kryptoen fjernede 320.164.105 LUNC fra det samlede udbud i løbet af den foregående uge.

Det fortsætter med at introducere knaphed – en perfekt opskrift på solid vækst.

Det nuværende momentum kunne sende LUNC forbi modstanden ved $0,0001 for at åbne dørene for $0,00012-mærket.

Fortsatte token-forbrændinger, pulserende fællesskab midt i bullish økosystemudviklinger og det forestående tyreløb kan få Terra Classics pris til at stige til $0,00015 – et spring på 61 % fra de nuværende priser.