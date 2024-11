Metaplanet hæver 10B yen for at give næring til sin aggressive Bitcoin-indkøbsplan

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Metaplanet Inc. (Tokyo: 3350), en Tokyo-baseret virksomhed med speciale i hotelaktiver og -drift, har afsløret sin plan om at styrke sin Bitcoin (BTC) strategi gennem et betydeligt aktiesalg.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

I august godkendte selskabets bestyrelse udstedelsen af almindelige aktier til en værdi af over 10 milliarder ¥, cirka 6,6 millioner dollars, via en gratis tildeling af den 11. serie af aktieopkøbsrettigheder.

Advertisement

Metaplanet sigter mod at bruge overskuddet til at øge sine BTC-reserver og positionere sig strategisk på det hastigt udviklende marked for digitale aktiver.

Metaplanets strategi afspejler MicroStrategys

Copy link to section

Metaplanet afsluttede for nylig udnyttelsesperioden for sine 11. aktieopkøbsrettigheder og opnåede en udnyttelsesrate på 72,8%.

I alt deltog 13.774 aktionærer, hvilket illustrerer en betydelig interesse for selskabets langsigtede planer.

De resterende uudnyttede rettigheder er indstillet til at blive overført til EVO FUND, og de endelige resultater forventes at blive offentliggjort i løbet af de kommende uger.

Dette træk markerer et afgørende skridt i virksomhedens bredere Bitcoin-strategi.

Metaplanets strategi afspejler den fra MicroStrategy Inc., et velkendt USA-baseret business intelligence-firma, ved at investere kraftigt i Bitcoin som en sikring mod global valutadevaluering.

Ifølge Coinpedia har Metaplanet i øjeblikket omkring 861.387 BTC, købt til en gennemsnitspris på ¥ 9.313.428.

Med det seneste aktiesalg er virksomheden indstillet til at fordoble sine Bitcoin-reserver, som nu er vurderet til over ¥8 milliarder.

Dette placerer Metaplanet blandt de virksomheder, der adopterer Bitcoin som en central søjle i deres finansielle strategier.

Hvordan Metaplanet planlægger at udnytte Bitcoin

Copy link to section

Metaplanets forbedrede Bitcoin-strategi stemmer overens med den almindelige indførelse af digitale valutaer og decentraliserede finansprotokoller (DeFi).

Ved at udvide sine BTC-beholdninger sigter Metaplanet mod at styrke sin balance mod økonomiske usikkerheder, herunder høj inflation og valutaudsving.

Denne tilgang afspejler en voksende tendens blandt institutioner, der betragter Bitcoin som et værdilager, der ligner guld, midt i et økonomisk landskab i udvikling.

Metaplanets strategiske aktiesalg falder sammen med stigende institutionel interesse for Bitcoin.

I USA har spot Bitcoin ETF-udstedere fremskyndet deres opkøbsplaner med det formål at sikre aktiver midt i lovgivningsmæssige ændringer.

Efterspørgslen efter Bitcoin forventes at understøtte prisvækst, hvor markedsanalytikere forudsiger et potentielt bullish breakout svarende til ædle metaller og større aktieindekser.

Virksomhedens skridt til at fordoble sine Bitcoin-beholdninger understreger en bredere tendens blandt institutioner, der søger langsigtede digitale aktivinvesteringer.

Hvad dette betyder for Bitcoin-priser

Copy link to section

De bredere markedsimplikationer af Metaplanets strategi er betydelige. Efterhånden som institutioner fortsætter med at akkumulere Bitcoin, kan efterspørgselspres drive kryptovalutaens pris højere.

Analytikere forventer, at Metaplanets øgede beholdning, sammen med lignende tiltag fra institutionelle investorer, kan skabe et gunstigt miljø for Bitcoins langsigtede opskrivning.

Dette kan resultere i et positivt markedsmomentum, især hvis spot Bitcoin ETF’er opnår regulatorisk godkendelse på store markeder som USA og Storbritannien.

For Metaplanet kan dette udmønte sig i stærkere finansiel stabilitet og vækst i de kommende år.