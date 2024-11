Peloton-aktier blandet efter Costco-aftalen, her er, hvad markedet overser

Market reagerede forvirret på rapporten om Peloton-Costco-aftalen.

Aktien gik op før markedet, ned efter markedets åbning og derefter op igen et par timer inde i handelssessionen.

Der ser ud til at være en vis negativitet omkring handlen, især relateret til avancer, som har irriteret nogle investorer.

Når feriesæsonen starter den 1. november, vil Costco-medlemmer finde en eksklusiv Bike+-pakke på over 300 steder i USA. Tilbuddet løber indtil 15. februar 2025.

Peleton’s Bike+ er et selvmonteringsudstyr, der forventes at sælge for $1.999 i Costco-butikker.

Den kommer også med 48 måneders garanti. Cyklen sælges typisk for $2.500.

De 25 % rabat, der er til rådighed for Costco-medlemmer, er en stor værdi, men der er bekymringer over, hvordan det vil påvirke PTONs økonomi.

Bekymringer vedrørende aftalen

Analytikere frygter, at at tilbyde en så stor rabat vil udhule virksomhedens marginer.

For at sætte dette i sammenhæng er PTON-aktien faldet 7% i år, og selskabet kæmper. I modsætning hertil er Costco-aktien steget 35%.

Virksomheden drives i øjeblikket af blot to bestyrelsesmedlemmer efter CEO Barry McCarthys fratræden.

Det har kæmpet lige siden boomet, det oplevede efter covid.

Costco-aftalen vil sandsynligvis hjælpe med at forbedre salgstal. Men vil det forbedre virksomhedens overskud?

Det spørgsmål er, hvad der driver den markedsreaktion, vi er vidne til. Jeg tror, at folk ikke ser på det større billede. Aftalen betyder meget mere end blot fortjeneste for PTON.

At udnytte Costcos rige kundebase

Folk, der handler hos Costco, er præcis den type mennesker, der vil købe en motionscykel til $1.999.

Ved at lande aftalen har virksomheden udnyttet en succesrig virksomheds kundebase.

Dette er, hvad den nye kommende forretningschef, Camp Sanders, havde at sige:

Vi har struktureret denne aftale med Costco for både at imødekomme vores behov for profitabel, bæredygtig vækst og for at få os adgang til Costcos meget store netto-inkrementelle publikum

Sidste måned viste Placer AI’s data, at trafikken hos Costco steg 31% sammenlignet med de præ-pandeminiveauer.

Costco er blandt de få forhandlere, der har tiltrukket flere og flere kunder på trods af, at andre forhandlere kæmper for at gøre det samme.

Efterhånden som inflationen udhuler offentlighedens købekraft, leder de i stigende grad efter værdi, og det sørger Costco for.

Med denne aftale har Peloton eksponeret sit produkt for disse mennesker.

Virksomhedens salg skulle få et massivt løft, når dette tilbud udløber i februar.

Det håber også, at dette kan blive til et langsigtet partnerskab med Costco.

Øge omsætningen efter salg

Mens Wall Street klager over faldende marginer, overser den det tilbagevendende indtægtsaspekt af aftalen.

PTONs medlemskab med fuld adgang koster $44 pr. måned.

Det giver medlemmerne adgang til hele indholdsbiblioteket, noget brugerne får brug for, når de får træningsudstyret med hjem.

Dette medlemskab med høj margin vil opveje ethvert offer, som virksomheden gør på kort sigt.

Hvis du synes, at prisen er stejl, så lad os ikke glemme, at PTON allerede er rettet mod en demografi, der er økonomisk bedre stillet.

At have adgang til Pelotons udstyr og bibliotek er også en form for social status, folk kan lide at skildre.

Dette er et aspekt af, hvorfor virksomheden valgte at handle med Costco, da den kunne have gjort den samme aftale med andre, da den allerede ofrede sine marginer.

Investorer bør holde et vågent øje med salgstallene for de næste to kvartaler. Hvis de er gode, kan marginalerne passe sig selv på mellemlang sigt.