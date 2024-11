Analyse: Hvordan Ukraines korneksport trives trods russiske angreb på Sortehavet

Ukraines korneksport er steget i løbet af produktionsåret 2024-25 (juli-juni), på trods af igangværende russiske strejker på Sortehavets havne.

Den 21. oktober eksporterede Ukraine i alt 13 millioner tons korn i denne periode, sammenlignet med 8,3 millioner tons på samme dato sidste år, ifølge data fra landbrugsministeriet.

Det samlede beløb omfattede 7,2 millioner tons hvede, 3,8 millioner tons majs og 1,7 millioner tons byg.

Selvom eksporten er steget markant i de seneste måneder, står Ukraine fortsat over for udfordringer fra tørvejr, hvilket har ført til afgrødesvigt og gentagne russiske angreb på dets havne.

Storbritannien advarer om, at Ruslands strejker kan forsinke forsyningerne

Den britiske premierminister Keir Starmer udtalte tirsdag, at russiske angreb på Sortehavshavne i Ukraine forsinker kornforsendelser til det globale syd.

I begyndelsen af oktober målrettede russiske droner mindst fire fragtskibe, herunder et, der angiveligt transporterede 6.000 tons majs, som rapporteret af BBC.

“Ruslands vilkårlige angreb på havne i Sortehavet understreger, at (den russiske præsident Vladimir) Putin er villig til at spille med global fødevaresikkerhed i sine forsøg på at tvinge Ukraine til at underkaste sig,” sagde Starmer i en erklæring.

Før Ruslands invasion i 2022 var Ukraine en stor global producent af majs og hvede, og eksporterede cirka 6 millioner tons korn hver måned via Sortehavet. På trods af den igangværende konflikt er korneksport fortsat en vigtig indtægtskilde for Ukraine.

Tørt vejr påvirker Ukraines produktion

Tørt vejr i Ukraine har negativt påvirket høsten af nøglekorn, hvilket fører til et forventet fald i produktionen for 2024-25.

Landet forventes at producere omkring 25 millioner tons majs, et fald på 7,5 millioner tons fra sidste år. Hvedeproduktionen forventes også at falde med 600.000 tons, i alt 22,4 millioner tons i 2024-25.

Som følge heraf forventes eksporten at falde: hvedeeksporten forventes at falde med 16 % til 15,6 millioner tons, og majseksporten forventes at falde med 25,4 % til 22 millioner tons, ifølge data fra S&P Global Commodity Insights.

For at opretholde en tilstrækkelig forsyning har den ukrainske regering indført en grænse for hvedeeksporten, der begrænser den til 16,2 millioner tons for produktionsåret 2024-25.

Dynamisk efterspørgsel og robust eksport

På trods af de russiske strejker er den ukrainske eksport fortsat stærk. Spanien har vist sig at være den bedste destination for ukrainsk hvede og har importeret 1,6 millioner tons i denne sæson.

Ifølge en S&P Global rapport følger Indonesien med 944.000 tons, og Vietnam importerer 478.000 tons. Egypten, Algeriet og Bangladesh er også aktive i at hente hvede fra enten Rusland eller Ukraine.

Derudover annoncerede Rusland for nylig, at det ville sælge hvede direkte til statslige købere uden mellemmænd, hvilket kan øge efterspørgslen efter ukrainsk hvede på det globale marked.

I mellemtiden forventes Spanien igen at være den førende importør af ukrainsk majs, når markedsføringssæsonen (oktober-september) går i gang.

Ukrainsk majs kan tabe til USA og Brasilien

Europæiske nationer, herunder Spanien, Portugal, Italien og Holland, har vist interesse for ukrainsk majs, ifølge rapporter. S&P Global bemærkede, at der er opstået konkurrencedygtig købsinteresse fra disse lande, da søfart er mere omkostningseffektivt end jernbanetransport fra østlige EU-lande.

Imidlertid har højere priser reduceret konkurrenceevnen for ukrainsk majs på EU-markedet en smule sammenlignet med Brasilien og USA.

Andre vigtige destinationer for ukrainsk majs omfatter Kina, men Ukraine taber terræn til Brasilien og USA på grund af begrænset udbud og Kinas beslutning om at reducere majsimporten for at styrke indenlandske priser og produktion.

Tyrkiet fremstår som en nøgledestination for ukrainsk majs

Købsinteressen i Tyrkiet er nået op på $239 per ton i løbet af den anden uge af oktober for en leveringskontrakt på en måned, ifølge S&P Global.

Den tyrkiske regering reducerede for nylig importafgiften på majs til 5 % fra svimlende 130 % for op til 1 million tons indtil udgangen af 2024, hvilket fik købere til at søge spotleverancer.

Denne reduktion har dog ført til et fald i indenlandske priser, hvilket gør tyrkisk majs mere konkurrencedygtig og efterfølgende reducerer efterspørgslen efter ukrainsk majs, som rapporteret af S&P Global.

Til sammenligning, i løbet af den første uge af oktober, var CIF (Certificado de Identificación Fiscal) tilbud på en måneds terminsleverancer af majs til Spaniens middelhavsregion $250 pr. ton, med en købsinteresse i midten af $230.

Fra den 21. oktober faldt tilbuddene til $243 per ton, med bud hørt i de lave $230s fra købersiden, ifølge S&P Global.