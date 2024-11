ARM vs Qualcomm: hvorfor deres licensfejde går ud over blot en kontrakt

I en betydelig eskalering af deres igangværende juridiske spørgsmål har Arm holdings besluttet at opsige en større licensaftale med Qualcomm med 60 dages varsel. Opsigelsen har vidtrækkende konsekvenser for Qualcomm såvel som smartphone- og halvledermarkederne.

Grunden til, at dette spørgsmål er vigtigt, er, at de fleste af de Android-smartphones, der bruges i dag, bruger Qualcomms teknologi.

Og de fleste af Qualcomms produkter, der bruges i disse smartphones, bruger ARMs intellektuelle ejendom (IP).

Qualcomm er også en af de største indtægtskilder for ARM.

Det er helt klart, at begge virksomheder er afhængige af hinanden i meget af deres forretning.

Så hvad sker der, hvis tingene går sydpå herfra?

Et direkte hit på omsætningen for begge virksomheder

Qualcomm genererer 39 milliarder dollars i omsætning. Det meste af dette kommer fra smartphones, der bruger ARM-baserede processorer. Et eksempel er Snapdragon-serien af processorer, som virksomheden bruger i de fleste moderne smartphones.

For Qualcomm er et nyt vækstområde dets indtog i ‘AI-pc’er’.

Virksomheden sælger snapdragon-processorer til store pc-virksomheder som HP og Microsoft. Hvis QCOM ikke er i stand til at sælge dem, bliver det også et stort problem for virksomheder involveret i personal computing.

På samme måde for ARM er det vigtigt at have et godt forhold til en større halvledervirksomhed.

Virksomheden genererede 3,2 milliarder dollars i omsætning i det seneste regnskabsår. $1,8 milliarder af dem kom fra royalties, mens $1,4 milliarder kom fra licensaftaler.

Begge disse indtægtsstrømme vil blive ramt, hvis virksomheden holder op med at samarbejde med Qualcomm.

Nuvias rolle i den juridiske tvist

I centrum for alt dette er en lille virksomhed ved navn Nuvia. De processorer, som QCOM sælger til DELL og Microsoft, er baseret på Nuvias processordesign.

Nuvia blev opkøbt af QCOM i 2021. Ligesom QCOM licenserede Nuvia også ARM-teknologi til at skabe sine processordesigns.

I begyndelsen af denne uge havde QCOM annonceret, at det ville bringe et gammelt Nuvia-design kaldet Oryon til sine seneste snapdragon-processorer.

Da Nuvia ikke var blevet opkøbt af QCOM, da dette design blev skabt, mener ARM, at QCOM skal licensere denne teknologi fra ARM, ikke Nuvia.

Da ARM også sælger sine egne chips, ser mange dette som et opportunistisk forsøg på at stoppe QCOM og overtage dets markedsandel.

En talsmand for Qualcomm havde dette at sige om ARMs handlinger:

(Det) ser ud til at være et forsøg på at forstyrre den juridiske proces, og dets krav om opsigelse er fuldstændig grundløst. Vi er overbeviste om, at Qualcomms rettigheder i henhold til aftalen med Arm vil blive bekræftet.

Qualcomm-aktien falder med over 3% på nyheden om opsigelsesvarselet.

Dette ville dværge i forhold til det blodbad, som en eventuel opsigelse vil resultere i. For nu ser det ud til, at markedet går ind for en løsning.

Det ville betyde, at dette blot er et forsøg fra ARM på at bringe QCOM tilbage til forhandlingsbordet og genforhandle vilkårene for Nuvias licensaftale.

Hvis ikke, kan dette blot være begyndelsen på et seismisk skift i smartphone-industrien.