Bank of Canada sænker styringsrenten med 50 bps til 3,75 % midt i økonomisk afmatning

I et markant træk sænkede Bank of Canada sin benchmarkrente med 50 basispoint og sænkede den til 3,75 % i sin beslutning fra oktober 2024, som forventet, og signalerede, at den vil fortsætte med at sænke sin rente, hvis økonomien udvikler sig som forventet.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Dette skridt er i overensstemmelse med markedets forventninger og demonstrerer bankens vilje til at undersøge flere rentefald, hvis det nuværende økonomiske scenario fortsætter som forudsagt.

Advertisement

Bank of Canadas nuværende rentenedsættelse følger tre tidligere nedsættelser på i alt 25 basispoint.

Denne teknik blev foranlediget af nyere data, der viser et betydeligt fald i canadiske inflationsrater.

I september faldt inflationen til 1,6 %, hvilket er første gang, den er dykket under målet på 2 % i tre år.

Desuden noterede banken et fald i forbruget pr. indbygger og et blødere arbejdsmarked, fremhævet af en arbejdsløshed, der er steget til over 6,5 % – et niveau, der ikke er set i mere end to år.

Tilsammen antydede disse indikatorer et behov for lavere låneomkostninger for at hjælpe med at lette det økonomiske pres.

Indsigt fra den pengepolitiske rapport

Copy link to section

Bank of Canadas aktuelle pengepolitiske rapport giver indsigt i bankens forventninger til inflation og BNP-vækst.

Politikerne forventer, at inflationen vil forblive tæt på målniveauerne i en overskuelig fremtid, hvor inflationsrisici ser ud til at være nogenlunde afbalanceret i begge retninger.

Desuden forudser banken en moderat BNP-vækst på 1,2 % i år med en større vækstrate på 2,1 % næste år.

Disse skøn er forsigtigt optimistiske i lyset af vedvarende økonomiske bekymringer.

BNP-væksten forventes at accelerere støt i fremskrivningsperioden, hjulpet af faldende renter.

Denne prognose inkorporerer nettoeffekten af beskedne stigninger i forbrugerudgifter pr. person og langsommere befolkningstilvækst.

Væksten i boliginvesteringer forventes også at accelerere, da robust efterspørgsel efter boliger driver salget og renoveringsudgifterne op.

Erhvervsinvesteringer forventes at stige, efterhånden som efterspørgslen stiger, og eksporten bør forblive stærk, hjulpet af vedvarende efterspørgsel fra USA.

I rapporten forudser banken, at inflationen vil forblive tæt på målet i fremskrivningsperioden, med et opadgående og negativt pres på inflationen stort set ens.

Det opadgående pres fra boliger og andre serviceydelser aftager gradvist, og det nedadgående pres på inflationen aftager i takt med, at overudbuddet i økonomien absorberes.

Samlet set forventer banken en BNP-vækst på 1,2 % i 2024, 2,1 % i 2025 og 2,3 % i 2026. Efterhånden som økonomien forbedres, absorberes overskudsforsyningen gradvist.

Gennemgang af Bank of Canadas globale økonomiske udsigter

Copy link to section

Ifølge den seneste indsigt fra den pengepolitiske rapport fortsætter Bank of Canada med at fremskrive, at den globale økonomi vil vokse med omkring 3 % i løbet af de næste to år.

Interessant nok forventes USA at se stærkere vækst end tidligere skøn, mens Kinas økonomiske udsigter ser ud til at være mindre robuste.

I eurozonen har væksten været langsom, men den forventes at få et beskedent opsving næste år.

På det seneste har avancerede økonomier set et fald i inflationsraterne, hvilket bringer dem tættere på de mål, som centralbankerne har sat.

Siden juli er de globale finansielle forhold desuden blevet mere afslappede, hovedsagelig på grund af markedets forventninger om lavere politiske renter.

Det er også værd at bemærke, at de nuværende globale oliepriser er omkring $10 lavere end det, der blev anslået i den pengepolitiske rapport fra juli.

Denne grundige vurdering viser Bank of Canadas omhyggelige overvejelse af forskellige økonomiske faktorer, der former det globale miljø.

Hvad er betydningen af rentenedsættelsen?

Copy link to section

Bank of Canadas beslutning om at sænke sin primære rente har væsentlige konsekvenser for en række økonomiske deltagere.

Ved at sænke debitorrenterne håber banken at øge forbruget og investeringerne og dermed øge den samlede økonomiske aktivitet og fremme væksten.

Lavere renter giver også aflastning til både virksomheder og husholdninger ved at reducere omkostningerne ved at betjene gæld, hvilket potentielt kan føre til højere disponibel indkomst og forbedret finansiel stabilitet.

I sidste ende viser denne rentenedsættelse centralbankens forpligtelse til at fremme økonomisk opsving og tackle aktuelle udfordringer, alt imens den stræber efter at opretholde et stabilt og bæredygtigt økonomisk miljø for Canada.

Sammenfattende viser Bank of Canadas beslutning om at sænke sin benchmarkrente dens proaktive tilgang til skiftende økonomiske forhold.

Ved at ændre sin pengepolitik for at håndtere kompleksiteten af inflation og vækst, håber banken at navigere i usikkerhed og give kritisk støtte til Canadas økonomi.